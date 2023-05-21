Icon

خلل يتسبب في تأخير رحلة السعودية وتغيير الطائرة Icon المنتخب السعودي يعود لأرض الوطن بـ 27 جائزة في آيسف 2023 Icon مهمة إلى الفضاء تصعد بمكانة المملكة وتحقق طموحاتها Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon نزاهة: التحقيق مع 211 شخصًا وتوقيف 84 في قضايا فساد Icon أمطار متفاوتة وبرد بعدة مناطق تستمر للغد Icon انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 208 ريالات Icon أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 5 مناطق Icon نشوب حريق في سوق الصواريخ بجدة Icon نص الاتفاق الكامل بين الجيش السوداني والدعم السريع الموقَّع في جدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أحد برامج رؤية 2030 لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم

مغادرة أولى رحلات حجاج ماليزيا وبنجلاديش ضمن مبادرة طريق مكة

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٩ صباحاً
مغادرة أولى رحلات حجاج ماليزيا وبنجلاديش ضمن مبادرة طريق مكة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

غادرت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من مملكة ماليزيا إلى المملكة عبر صالة المبادرة في مطار كوالالمبور الدولي.

حجاج بنجلاديش

كما غادرت أولى رحلات ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” في جمهورية بنجلاديش الشعبية, اليوم إلى المملكة عبر صالة المبادرة بمطار حضرة شاه جلال الدولي في العاصمة دكا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بنجلاديش عيسى بن يوسف الدحيلان، ووزير الدولة للشؤون الدينية في بنجلاديش محمد فريد الحق خان، ووزير الطيران المدني والسياحة محبوب علي، ورئيس رابطة حجاج بنجلاديش شهادات حسين، ورئيس الطيران المدني مرشال مفيد الرحمن.

قد يهمّك أيضاً
جامعة الدولة العربية .. سجل زاخر بالإنجازات على امتداد تاريخها

جامعة الدولة العربية .. سجل زاخر بالإنجازات على امتداد تاريخها

يزيد الراجحي يُتوج بـ رالي تبوك

يزيد الراجحي يُتوج بـ رالي تبوك

قد يهمّك أيضاً
أمنيات ودعوات قبل إعلان حركة النقل الخارجي

أمنيات ودعوات قبل إعلان حركة النقل الخارجي

تركيب لوحات حي الملك سلمان في الرياض

تركيب لوحات حي الملك سلمان في الرياض

مبادرة مكة

وتهدف مبادرة “طريق مكة” – وهي إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج “رؤية السعودية” 2030 – إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

نزوح غير مسبوق بالسودان
العالم

نزوح غير مسبوق بالسودان

العالم
مهربو القات في جازان بقبضة الأمن
أخبار أمنية

مهربو القات في جازان بقبضة الأمن

أخبار أمنية
بيع ساعة سويسرية بأكثر من مليوني دولار
غرائب

بيع ساعة سويسرية بأكثر من مليوني دولار

غرائب
طريف والقريات الأدنى حرارة بـ 14 مئوية والأحساء الأعلى
السعودية اليوم

طريف والقريات الأدنى حرارة بـ 14 مئوية...

السعودية اليوم
تحديد معيار اختيار المنشآت المستهدفة لربط وتكامل الفوترة الإلكترونية
حصاد اليوم

تحديد معيار اختيار المنشآت المستهدفة لربط وتكامل...

حصاد اليوم
شؤون المسجد النبوي ترفع استعداداتها لاستقبال المصلين في صلاة عيد الفطر
السعودية اليوم

شؤون المسجد النبوي ترفع استعداداتها لاستقبال المصلين...

السعودية اليوم
المركزي الأوروبي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس
السوق

المركزي الأوروبي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس

السوق
الهلال يواصل الاستعداد لمواجهة أوراوا
الرياضة

الهلال يواصل الاستعداد لمواجهة أوراوا

الرياضة