مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الثانية إلى السوداني

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غادرت مطار الملك خالد الدولي اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الثانية متوجهة إلى مطار بورتسودان الدولي تحمل على متنها 10 أطنان من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية.
تجهيز الطائرة الإغاثية الثانية من الجسر الجوي السعودي لنقل المساعدات إلى #السودان
الطائرة تحمل على متنها 10 أطنان من السلال الغذائية والخيام والبطانيات و الحقائب الإيوائية والأدوات الطبية
عبر:@mhsen93 pic.twitter.com/f0ckXje8Lyقد يهمّك أيضاً
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 9, 2023
ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.