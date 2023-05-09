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على متنها 10 أطنان من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الثانية إلى السوداني

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٤ مساءً
مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الثانية إلى السوداني
المواطن - واس

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غادرت مطار الملك خالد الدولي اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الثانية متوجهة إلى مطار بورتسودان الدولي تحمل على متنها 10 أطنان من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية.

 

 

ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

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