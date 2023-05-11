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تحمل 10 أطنان من السلال

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة لمساعدة الشعب السوداني

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٠ مساءً
مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة لمساعدة الشعب السوداني
المواطن - واس

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غادرت مطار الملك خالد الدولي اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة متوجهة إلى مطار بورتسودان الدولي تحمل على متنها 10 أطنان من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية.

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ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

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