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على متنها 10 أطنان من المواد الغذائية والإيوائية

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة إلى السودان

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٣ مساءً
مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة إلى السودان
المواطن - واس

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غادرت مطار الملك خالد الدولي اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة متوجهة إلى مطار بورتسودان الدولي تحمل على متنها 10 أطنان من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية.

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ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

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