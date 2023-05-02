مقترح بإزالة أغلب الإشارات الضوئية في حفر الباطن

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عقدت لجنة متابعة المشاريع بمحافظة حفر الباطن، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الدوري برئاسة الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، وبحضور مدراء الجهات الحكومية الأمنية والخدمية.
وناقشت اللجنة عددًا من المواضيع المطروحة على جدول الأعمال المتعلقة بالمشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة. حيث تم الاستماع إلى شرح موسع على مستجدات ونسب الإنجاز لمشروع تصريف السيول والأمطار، وكذلك تنفيذ طريق القيصومة- الجامعة.
كما اطلعت اللجنة على تصور كامل على لمشاريع تجميل مداخل المحافظة.
كذلك تم مناقشة مقترح إزالة أغلب الإشارات الضوئية التي على الشوارع الرئيسية لفك الاختناقات المرورية والاستعانة بدورانات عكسية.
وتم اتخاذ التوصيات اللازمة لاستيعاب الملاحظات على المشاريع القائمة، والبدء في تنفيذ الجديد منها.