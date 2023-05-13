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لقي حتفه على يد الرعاة

مقتل أحد أكبر الأسود في العالم

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٥ مساءً
مقتل أحد أكبر الأسود في العالم
المواطن - فريق التحرير

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قُتل  أسد بري يعتقد أنه أحد أكبر الأسود في العالم سناً،  على يد مجموعة من الرعاة، حسبما ذكرت السلطات في كينيا.

وفاة أكبر أسد بالعالم

وقتل لونكيتو الذي كان يبلغ من العمر 19 عاماً، في قرية أولكيلونييت بعدما افترس الماشية فقتله الرعاة، وتقع القرية على حدود حديقة أمبوسيلي الوطنية في جنوب كينيا.

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وقالت جماعة “ليون غارديانز” المعنية بالحفاظ على البيئة إنه “أقدم أسد ذكر في نظامنا البيئي وربما في أفريقيا”. ويعيش معظم الأسود إلى سن 13 تقريباً في البرية.

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أسد عجوز وضعيف

وتعيش جميع الأسود تقريباً في إفريقيا مع عدد قليل منها في الهند، وفقاً للاتحاد العالمي للحياة البرية.

وقال بول جينارو، المتحدث باسم هيئة الحياة البرية الكينية، لـ بي بي سي إن الأسد كان عجوزاً وضعيفاً وتجول في القرية من الحديقة بحثاً عن الطعام.

مجموعة حراس الأسد

وتعمل مجموعة “حراس الأسد” التي تديرها قبيلة الماساي على الحفاظ على أعداد الأسود في حديقة أمبوسيلي الوطنية، وقالت مجموعة حراس الأسد إن نهاية الجفاف تتميز عادة بزيادة الصراع بين الإنسان والأسود، حيث تتعافى الفرائس البرية ويصبح صيدها أكثر صعوبة.

وأضافت :”في حالة اليأس، غالبًا ما تلجأ الأسود لافتراس الماشية”.

حماية البرية

وقالت بولا كاهومبو، وهي ناشطة في مجال الحفاظ على الحياة البرية والرئيس التنفيذي لشركة وايد لايف دايركت، إنها تألمت لمقتل الأسد ودعت إلى اتخاذ تدابير لحماية الحياة البرية في البلاد.

وصرحت كاهومبو لبي بي سي:”هذه هي نقطة الانهيار للصراع بين الإنسان والحياة البرية ونحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد كدولة للحفاظ على الأسود التي تواجه الانقراض”.

ويبلغ متوسط عمر الأسد حوالي 13 عاماً في البرية، على الرغم من أنه يمكن أن يعيش لفترة أطول في الأَسر.

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