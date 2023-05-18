مقتل عسكري أرميني وأذربيجان تنفي الواقعة

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قتل عسكري أرميني، أمس الأربعاء، إثر قصف شنته قوات من أذربيجان، في أحدث حلقة ضمن سلسلة طويلة من الاشتباكات التي وقعت خلال الفترة الماضية بين الجارتين السوفيتيتين السابقتين، وفقًا لوكالة إنترفاكس للأنباء.
ونقلت إنترفاكس عن وزارة الدفاع الأرمينية أن قذائف أصابت قرية سوتك القريبة من الحدود.
وذكرت الوكالة أن أذربيجان نفت الاتهامات الأرمينية ووصفتها بأنها محض كذب.