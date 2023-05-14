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أوكرانيا اعترضت ودمرت ثلاثة صواريخ و25 طائرة

مقتل قياديين روسيين في أوكرانيا

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٦ مساءً
مقتل قياديين روسيين في أوكرانيا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت روسيا، اليوم الأحد، مقتل قائدين عسكريين على الجبهة في أوكرانيا، منذ بدء الحرب في أوكرانيا قبل حوالى 15 شهرًا.

مقتل عسكريين روسيين

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، إيغور كوناشنكوف، خلال مؤتمر صحفي، أن الكولونيلين فياتشيسلاف ماكاروف ويفغيني بروفكو سقطا في القتال في أوكرانيا.

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تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفي آخر تطوراتها ما أعلنته القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأحد، أنها اعترضت ودمرت ثلاثة صواريخ و25 طائرة مسيرة خلال الليل، في أحدث هجوم جوي تتعرض لها أوكرانيا منذ بداية الشهر.

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هجوم بطائرات مسيرة

وقالت القوات الجوية، في بيان: إن روسيا هاجمت أوكرانيا من اتجاهات مختلفة بطائرات شاهد المسيرة الهجومية وصواريخ كاليبر من سفن في البحر الأسود وصواريخ كروز من طائرات استراتيجية من طراز تو-95″.

وذكر مسؤول كبير في الرئاسة الأوكرانية عبر تيليجرام أن شخصين على الأقل أصيبا في منطقة ترنوبيل غرب البلاد.

صفارات الإنذار

في وقت مبكر من اليوم الأحد، دوت صفارات الإنذار الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف، ومقاطعات أوكرانية أخرى، معلنة حالة التأهب لغارات جوية في عموم أوكرانيا.

وبحسب بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، سمع دوي صفارات الإنذار الجوي في مدينة كييف، و12 مقاطعة أوكرانية أخرى، معلنة حالة التأهب لغارات جوية في عموم البلاد.

دوي انفجارات

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات في مقاطعة سومي بأوكرانيا وخيرسون في الجزء الذي تسيطر عليه كييف.

وأكد عدد من وسائل الإعلام الأوكرانية، أمس السبت، وقوع انفجارات في مقاطعة تشيرنوبيل في أوكرانيا ومركزها الإداري في مدينة تشيرنوبيل. بالتوازي مع إعلان رئيس مجلس تشيرنوبيل الإقليمي، ميخائيل غولوفكو، عن وجود “طيران” فوق المنطقة الصناعية بالمدينة.

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