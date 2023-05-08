Icon

مروجو الشبو في تبوك بقبضة الأمن Icon المرور: 5 أضرار خطيرة لاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة Icon مقتل 27 عاملاً جراء حريق بمنجم ذهب في بيرو Icon جسر جوي وبحري سعودي من المساعدات الإغاثية للسودان Icon روبرت كينيدي: المخابرات المركزية قتلت عمي Icon غرفة حفر الباطن تعلن 100 وظيفة شاغرة Icon الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 43 مئوية Icon 20 مليون ريال أرباح الجوف الزراعية في الربع الأول Icon الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات Icon وظائف بـ مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
حدوث الانفجار بسبب ماس كهربائي

مقتل 27 عاملاً جراء حريق بمنجم ذهب في بيرو

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٤ صباحاً
مقتل 27 عاملاً جراء حريق بمنجم ذهب في بيرو
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أفادت سلطات بيرو بأن حريقًا اندلع في منجم ذهب جنوبي البلاد، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 27 عاملاً خلال دورة عمل ليلية.

سبب الحريق

وقالت شركة ياناكيوا للتعدين، في بيان، إنه تم إجلاء 175 عاملاً بسلام، بعد الحادث الذي وقع في وقت متأخر الجمعة. وأشارت الشركة إلى أن 27 قتيلاً يعملون لحساب مقاول متخصص في التعدين.

قد يهمّك أيضاً
لقطات لبيضة متحجرة عمرها 20 عامًا

لقطات لبيضة متحجرة عمرها 20 عامًا

المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن عن وظائف شاغرة

المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن عن وظائف شاغرة

وقال مسؤولون حكوميون إن التحقيق جار في سبب الحريق. وذكرت بعض التقارير الإخبارية أن التحقيقات الأولية أشارت إلى احتمال حدوث انفجار بسبب ماس كهربائي في جزء من المنجم على عمق 100 متر تحت السطح.

انتظار جثث الضحايا

ونقل أقرباء الضحايا بالحافلات إلى المنجم في ياناكيوا بمنطقة أريكويبا، حيث أطلعهم رجال الأمن على الوضع.

وجلس بعضهم أمام ملصقات عند مدخل المنجم لانتظار جثث أحبائهم.وقالت مارسيلينا أغيري إن زوجها من بين القتلى، مشيرة إلى أنه أخبرها بوجود مخاطر في المنجم.

وأضافت أغيري “نحن قلقون للغاية، وحزانى للغاية، لأننا نفقد زوجًا ترك وراءه طفلين”.

تحقيقات بالحادث

من جهته، قال الادعاء العام لمنطقة أريكويبا المالية إن المحققين يعملون على توضيح ما حدث.

وجاء في بيانه أنه “خلال التحقيق، سيحدد مكتب المدعي العام سبب الحادث المأساوي ومسؤوليات المتورطين فيه”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري الثالثة تتجاوز الـ 3 مليارات ريال
السعودية اليوم

تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري الثالثة تتجاوز...

السعودية اليوم
ليوان المديفر يتفوق بمراحل من حيث الفكرة والمضمون والضيوف
السعودية اليوم

ليوان المديفر يتفوق بمراحل من حيث الفكرة...

السعودية اليوم
لقطات لجريان سيول سد الحيسية شمال الرياض
السعودية اليوم

لقطات لجريان سيول سد الحيسية شمال الرياض

السعودية اليوم
ناشونال إنتريست: الردع الأمريكي يتهاوى
العالم

ناشونال إنتريست: الردع الأمريكي يتهاوى

العالم
تقرير يرصد فصولاً خالية من الطلاب ومواطنون: الفصل الدراسي الثالث أرهقنا
السعودية اليوم

تقرير يرصد فصولاً خالية من الطلاب ومواطنون:...

السعودية اليوم
شلل بمطار هيثرو في لندن بسبب الإضرابات
العالم

شلل بمطار هيثرو في لندن بسبب الإضرابات

العالم
زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب إيران
العالم

زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب إيران

العالم
3 مباريات غدًا في دوري روشن السعودي
الرياضة

3 مباريات غدًا في دوري روشن السعودي

الرياضة