بوروسيا دورتموند يقترب من الدوري الألماني بثلاثية في أوجسبورج مقتل 3 هولنديين في تحطم طائرة بكرواتيا آلية معرفة أسباب عدم الأهلية في حساب المواطن زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب أضنة التركية علي وريانة يحييان ذويهما وأصدقائهما استعدادًا لصعود مركبة الفضاء عملية لأول مرة لتوصيل المعدة بأمعاء أربعيني بمدينة الملك عبدالعزيز فوز ثمين لـ مان سيتي ضد تشيلسي في ليلة الاحتفال بالتتويج القبض على مروجين للمخدرات بحوزتهما أسلحة في القصيم حديث السواحة لصانعي التاريخ ريانة والقرني الحارثي يزور الفاتيكان لتعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات
كشفت وزارة الشؤون الخارجية الهولندية، اليوم الأحد، أن ثلاثة هولنديين لقوا حتفهم عندما تحطمت طائرة خفيفة كانوا على متنها في منطقة جبلية شمال غرب كرواتيا.
وأفاد محققون معنيون بالحوادث الجوية في كرواتيا، بأن الحادث وقع عند الظهيرة تقريبًا بالتوقيت المحلي في غابة قرب بلدة أوجولين بعد اختفاء الطائرة المسجلة لدى هولندا من على الرادار خلال رحلة كانت تقطعها بين ماريبور في سلوفينيا وبولا في كرواتيا على ساحل البحر الأدرياتيكي.
وتابع دانكو بيترين، كبير محققي الحوادث الجوية للصحفيين، أن كل من كانوا على متن الطائرة قتلوا في الحادث، وأنه لحقت أضرار بحطام الطائرة إثر نشوب حريق.
وأردف: “سنحتاج إلى تحليل الحمض النووي (دي إن إيه)؛ لأن موقع الحادث لم يسمح بالتحقق بدقة من عدد القتلى”، مشيرًا إلى أن راكبين كانا مسجلين على متن الرحلة مع الطيار.
وأضافت فيليشيا باكر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الهولندية، لرويترز، أن ثلاثة هولنديين قتلوا في تحطم الطائرة.
ولم يعرف بعد سبب الحادث، لكن المحققين في كرواتيا قالوا إن تحقيقًا بدأ في الأمر.
ويصعب الوصول لموقع التحطم. وذكرت الوزارة الهولندية أن المنطقة معروفة باحتمال وجود ألغام أرضية فيها.