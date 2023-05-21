مقتل 3 هولنديين في تحطم طائرة بكرواتيا

كشفت وزارة الشؤون الخارجية الهولندية، اليوم الأحد، أن ثلاثة هولنديين لقوا حتفهم عندما تحطمت طائرة خفيفة كانوا على متنها في منطقة جبلية شمال غرب كرواتيا.

تفاصيل الحادث

وأفاد محققون معنيون بالحوادث الجوية في كرواتيا، بأن الحادث وقع عند الظهيرة تقريبًا بالتوقيت المحلي في غابة قرب بلدة أوجولين بعد اختفاء الطائرة المسجلة لدى هولندا من على الرادار خلال رحلة كانت تقطعها بين ماريبور في سلوفينيا وبولا في كرواتيا على ساحل البحر الأدرياتيكي.

وتابع دانكو بيترين، كبير محققي الحوادث الجوية للصحفيين، أن كل من كانوا على متن الطائرة قتلوا في الحادث، وأنه لحقت أضرار بحطام الطائرة إثر نشوب حريق.

وأردف: “سنحتاج إلى تحليل الحمض النووي (دي إن إيه)؛ لأن موقع الحادث لم يسمح بالتحقق بدقة من عدد القتلى”، مشيرًا إلى أن راكبين كانا مسجلين على متن الرحلة مع الطيار.

مقتل ثلاثة هولنديين

وأضافت فيليشيا باكر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الهولندية، لرويترز، أن ثلاثة هولنديين قتلوا في تحطم الطائرة.

ولم يعرف بعد سبب الحادث، لكن المحققين في كرواتيا قالوا إن تحقيقًا بدأ في الأمر.

ويصعب الوصول لموقع التحطم. وذكرت الوزارة الهولندية أن المنطقة معروفة باحتمال وجود ألغام أرضية فيها.