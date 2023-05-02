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بمجتمع مقاطعة كيرن في موجافي

مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بكاليفورنيا الأمريكية

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٥ صباحاً
مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بكاليفورنيا الأمريكية
المواطن - فريق التحرير

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قتل ثلاث نساء ورجل بالرصاص، مساء أمس الأحد، بمجتمع مقاطعة كيرن في موجافي بولاية كاليفورنيا بـ الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية، الاثنين.

إطلاق نار

وذكر مسؤولون أمريكيون، أن الشرطة كانت في موقع الحادث صباح الاثنين، حيث وقع إطلاق النار في صحراء موهافي الغربية، على بعد حوالي 50 ميلًا شرق بيكرسفيلد.

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ومن جانبها، ذكرت مسؤولة الإعلام في مكتب شرطة مقاطعة كيرن، لوري ميزا، أن المحققين لم يجدوا حتى الآن أي معلومات عن المشتبه به، لافتة إلى أنهم قالوا إنه لا يوجد تهديد مباشر من المشتبه به على المجتمع.

وأردفت ميزا في تصريحات لها: “عندما وصل المسؤولون حددوا مكان أربعة شباب يعانون من إصابات بأعيرة نارية”، لافتة إلى أنه تم الإعلان عن وفاة ثلاثة في مكان الحادث وتم نقل الرابع إلى المستشفى حيث تم إعلان وفاته فيما بعد.

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