ثور ينتحر من ارتفاع 50 قدمًا خلال مهرجان بإسبانيا لجنة التعليم في الشورى تناقش التقرير السنوي لهيئة التقويم انتخابات تركيا قد تطيح بأردوغان أوبك بلس ستواصل خفض إنتاج النفط حتى نهاية العام حركة غريبة تضع فندقًا يابانيًّا شهيرًا بمأزق وتجبره على الاعتذار خروج مطار حلب عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي معظم عمليات الاقتراض بالسعودية لشراء كماليات السفر مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بكاليفورنيا الأمريكية واشنطن تتخلف عن سداد ديونها اعتبارًا من يونيو هجوم على وزير فرنسي نشر رواية تتضمن مقاطع مثيرة
قتل ثلاث نساء ورجل بالرصاص، مساء أمس الأحد، بمجتمع مقاطعة كيرن في موجافي بولاية كاليفورنيا بـ الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية، الاثنين.
وذكر مسؤولون أمريكيون، أن الشرطة كانت في موقع الحادث صباح الاثنين، حيث وقع إطلاق النار في صحراء موهافي الغربية، على بعد حوالي 50 ميلًا شرق بيكرسفيلد.
ومن جانبها، ذكرت مسؤولة الإعلام في مكتب شرطة مقاطعة كيرن، لوري ميزا، أن المحققين لم يجدوا حتى الآن أي معلومات عن المشتبه به، لافتة إلى أنهم قالوا إنه لا يوجد تهديد مباشر من المشتبه به على المجتمع.
وأردفت ميزا في تصريحات لها: “عندما وصل المسؤولون حددوا مكان أربعة شباب يعانون من إصابات بأعيرة نارية”، لافتة إلى أنه تم الإعلان عن وفاة ثلاثة في مكان الحادث وتم نقل الرابع إلى المستشفى حيث تم إعلان وفاته فيما بعد.