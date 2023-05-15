مقتل 4 في إطلاق النار بنيو مكسيكو

قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون في إطلاق نار بولاية نيو مكسيكو الأمريكية، فيما أعلنت الشرطة الأمريكية، مقتل المشتبه بتنفيذ إطلاق النار.

إطلاق نار

وكانت الشرطة الأمريكية، قد كشفت عن إطلاق نار في مدينة فارمينغتون بولاية نيومكسيكو، اليوم الاثنين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أقدمت السلطات الأمريكية على اعتقال طفلتين في الثالثة عشرة من العمر، بعد إعلان رغبتهما في قتل المتواجدين بمدرستهما، الجمعة المقبل.

تفاصيل الاعتقال

وأعلن قائد شرطة مقاطعة ليك بولاية فلوريدا، أنه تم اعتقال الطفلتين أثناء تواجدهما في المدرسة، عقب تلقي بلاغ عن اعتزامهما تنفيذ جريمة قتل جماعي.

ووفقًا لفوكس نيوز، كتبت الطفلتان على مرآة حمام المدرسة “إطلاق النار في المدرسة يوم الجمعة، الساعة 2، الجميع أموات”، وهي الرسالة التي قرأتها إحدى الطالبات لتقوم بإبلاغ المسؤولين في المدرسة الذين بدورهم تواصلوا مع الشرطة.