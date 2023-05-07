مقتل 7 أشخاص جراء اصطدام سيارة بحشد من المشاة بتكساس

أعلنت وسائل إعلام أمريكية عن مقتل 7 أشخاص جراء اصطدام سيارة بحشد من المشاة في مدينة براونزفيل بولاية تكساس.

تفاصيل الحادث

وبالأمس، قالت الشرطة: إن مسلحًا قتل ثمانية أشخاص بالرصاص، وأصاب ما لا يقل عن سبعة آخرين، قرب مركز تجاري يشتد الإقبال عليه شمالي مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، السبت.

وقال قائد شرطة مدينة ألين، بريان هارفي، في مؤتمر صحفي: إن المسلح، الذي قالت السلطات إنه تصرف بمفرده، لقي حتفه على يد أحد أفراد الشرطة، بعد أن بدأ في إطلاق النار خارج مركز ألين بريميوم أوتليتس التجاري في المدينة الواقعة بولاية تكساس.

وتابع جوناثان بويد رئيس جهاز الاطفاء في آلن، إحدى ضواحي دالاس التي شهدت إطلاق النار: “عثرنا على سبعة أشخاص في مكان الحادث وقد فارقوا الحياة. ونقلنا تسعة أشخاص آخرين إلى المستشفى.. توفي اثنان منهم منذ ذلك الحين”.