توجيهات الملك سلمان وولي العهد تخفف آثار المعاناة عن الشعب السوداني مقتل 7 أشخاص جراء اصطدام سيارة بحشد من المشاة بتكساس مسافرون عراقيون عالقون لـ6 ساعات بمطار تركي بلطجية في تويتر بدرجة دكتور المملكة تدعم 162 مشروعًا بالسودان بمليار و684 مليون دولار الأبيض يغطي شوارع خميس مشيط كأس الملك الفرصة الأخيرة لـ رامون دياز مصرع 20 سودانيًّا في اشتباكات قبلية بدارفور نجم الهلال في طريقه للانتقال إلى الدوري البرازيلي عرض الهلال الرسمي الوحيد أمام ميسي
أعلنت وسائل إعلام أمريكية عن مقتل 7 أشخاص جراء اصطدام سيارة بحشد من المشاة في مدينة براونزفيل بولاية تكساس.
وبالأمس، قالت الشرطة: إن مسلحًا قتل ثمانية أشخاص بالرصاص، وأصاب ما لا يقل عن سبعة آخرين، قرب مركز تجاري يشتد الإقبال عليه شمالي مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، السبت.
وقال قائد شرطة مدينة ألين، بريان هارفي، في مؤتمر صحفي: إن المسلح، الذي قالت السلطات إنه تصرف بمفرده، لقي حتفه على يد أحد أفراد الشرطة، بعد أن بدأ في إطلاق النار خارج مركز ألين بريميوم أوتليتس التجاري في المدينة الواقعة بولاية تكساس.
وتابع جوناثان بويد رئيس جهاز الاطفاء في آلن، إحدى ضواحي دالاس التي شهدت إطلاق النار: “عثرنا على سبعة أشخاص في مكان الحادث وقد فارقوا الحياة. ونقلنا تسعة أشخاص آخرين إلى المستشفى.. توفي اثنان منهم منذ ذلك الحين”.