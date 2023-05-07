Icon

توجيهات الملك سلمان وولي العهد تخفف آثار المعاناة عن الشعب السوداني Icon مقتل 7 أشخاص جراء اصطدام سيارة بحشد من المشاة بتكساس Icon مسافرون عراقيون عالقون لـ6 ساعات بمطار تركي Icon بلطجية في تويتر بدرجة دكتور Icon المملكة تدعم 162 مشروعًا بالسودان بمليار و684 مليون دولار Icon الأبيض يغطي شوارع خميس مشيط Icon كأس الملك الفرصة الأخيرة لـ رامون دياز Icon مصرع 20 سودانيًّا في اشتباكات قبلية بدارفور Icon نجم الهلال في طريقه للانتقال إلى الدوري البرازيلي Icon عرض الهلال الرسمي الوحيد أمام ميسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
لقي 8 أشخاص مصرعهم بالرصاص السبت

مقتل 7 أشخاص جراء اصطدام سيارة بحشد من المشاة بتكساس

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٥ مساءً
مقتل 7 أشخاص جراء اصطدام سيارة بحشد من المشاة بتكساس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وسائل إعلام أمريكية عن مقتل 7 أشخاص جراء اصطدام سيارة بحشد من المشاة في مدينة براونزفيل بولاية تكساس.

تفاصيل الحادث

وبالأمس، قالت الشرطة: إن مسلحًا قتل ثمانية أشخاص بالرصاص، وأصاب ما لا يقل عن سبعة آخرين، قرب مركز تجاري يشتد الإقبال عليه شمالي مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، السبت.

قد يهمّك أيضاً
وفاة المصور هاني الزهراني إثر سقوطه من أعلى جبال السودة

وفاة المصور هاني الزهراني إثر سقوطه من أعلى جبال السودة

أوراوا يتوج بلقب دوري أبطال آسيا على حساب الهلال

أوراوا يتوج بلقب دوري أبطال آسيا على حساب الهلال

وقال قائد شرطة مدينة ألين، بريان هارفي، في مؤتمر صحفي: إن المسلح، الذي قالت السلطات إنه تصرف بمفرده، لقي حتفه على يد أحد أفراد الشرطة، بعد أن بدأ في إطلاق النار خارج مركز ألين بريميوم أوتليتس التجاري في المدينة الواقعة بولاية تكساس.

وتابع جوناثان بويد رئيس جهاز الاطفاء في آلن، إحدى ضواحي دالاس التي شهدت إطلاق النار: “عثرنا على سبعة أشخاص في مكان الحادث وقد فارقوا الحياة. ونقلنا تسعة أشخاص آخرين إلى المستشفى.. توفي اثنان منهم منذ ذلك الحين”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سامسونغ تزيح آبل عن صدارة السوق العالمية للهواتف الذكية
تكنولوجيا

سامسونغ تزيح آبل عن صدارة السوق العالمية...

تكنولوجيا
ياسر الشهراني يُعلق على صورة متداولة له بوجه متورم !
الرياضة

ياسر الشهراني يُعلق على صورة متداولة له...

الرياضة
نجاح خطة التفويج للمصلين والمعتمرين في المسجد الحرام ليلة 27 رمضان
السعودية اليوم

نجاح خطة التفويج للمصلين والمعتمرين في المسجد...

السعودية اليوم
معتمرون يطوفون حول الكعبة تحت زخات المطر
السعودية اليوم

معتمرون يطوفون حول الكعبة تحت زخات المطر

السعودية اليوم
ضبط مواطن روّج لمواد مخدرة عبر مواقع التواصل
أخبار أمنية

ضبط مواطن روّج لمواد مخدرة عبر مواقع...

أخبار أمنية
أولى لقطات بيل جيتس مع حفيدته المصرية
العالم

أولى لقطات بيل جيتس مع حفيدته المصرية

العالم
مجندات سعوديات يستقبلن الطائرة الإندونيسية القادمة من السودان بالورود والهدايا
السعودية اليوم

مجندات سعوديات يستقبلن الطائرة الإندونيسية القادمة من...

السعودية اليوم
طلاب مصريون بالخرطوم يطلقون استغاثات لإنقاذهم
العالم

طلاب مصريون بالخرطوم يطلقون استغاثات لإنقاذهم

العالم