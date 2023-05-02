مقطع صادم لاعتداء وحشي من 9 تلاميذ على معلمة

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وثق مقطع فيديو اللحظة الصادمة التي هاجم فيها طلاب الصف التاسع معلمة بوحشية بعد محاولتها فض شجار في الردهة، وتركها في المستشفى مصابة بإصابات في الرأس وغير قادرة على الكلام
واعتدى الطلاب على المعلمة في إحدى مدارس تكساس وهي مدرسة ويستفيلد الثانوية، وكان لا بد من نقلها إلى المستشفى لإصابتها بجروح خطيرة في الرأس.
ويبدو مقطع فيديو يظهر الضرب الوحشي يوم الخميس 27 أبريل، في الصف التاسع بالمدرسة، والذي قالت أسرة المعلمة إنه جعلها غير قادرة على الكلام، قال والد الضحية إنها تعاني من آلام مبرحة في الرأس وتحتاج إلى فحص بالأشعة المقطعية بعد الحادث.
تقدم الموظفون الآخرون الآن ليقولوا إنهم لا يشعرون بالأمان في العمل، وأن الآباء سيكونون مستائين إذا عرفوا مدى عدم الأمان داخل المدرسة.
وقالت معلمة أخرى في المدرسة: إن ثلاثة أو أربعة أطفال آخرين ضربوها وأطاحوها أرضًا وبدؤوا في ركلها وشد شعرها، مضيفة أن أعضاء هيئة التدريس لا يشعرون بالأمان حيث لا يوجد سوى ضابطين وحوالي 3000 طالب.
وعبَّر العديد من الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن اشمئزازهم من الحادث، ووصف المستخدمون اللقطات بأنها مفجعة ومزعجة.