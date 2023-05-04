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جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

مقيمان روجا الشبو المخدر في قبضة شرطة الرياض

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ مساءً
مقيمان روجا الشبو المخدر في قبضة شرطة الرياض
المواطن - واس

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مُقيمَيْن من الجنسية الفلبينية بمنطقة الرياض، لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن تهريب وترويج المخدرات

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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نقبل البيع الحطب المحلي

كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين مخالفين لنظام البيئة لنقلهما وبيعهما وتخزينهما أكثر من (23) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين في منطقة المدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16) ألفَ ريالٍ لكل متر مكعب.
وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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