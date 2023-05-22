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تم إحالتهما إلى جهة الاختصاص

مقيمان في قبضة الأمن لترويجهما الشبو بالدمام

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٨ مساءً
مقيمان في قبضة الأمن لترويجهما الشبو بالدمام
المواطن - فريق التحرير

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ألقت شرطة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية لترويجهما 3.5 كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وضبط بحوزتهما سلاح أبيض وهواتف متنقلة.

وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

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طريقة الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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