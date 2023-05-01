مقيم يمني ينقذ شخصين من الغرق: لم أتحمل إغاثة أحد ولا ألبي نداءه

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نجح المقيم اليمني صالح قاسم في إنقاذ شخصين من الغرق في الريس بمنطقة جازان بعد أن حاصرتهما السيول.
شجاعة مُقيم يمني تنقذ شخصين من الغرق في جازان…
بطل القصة "صالح قاسم" يروي لياهلا التفاصيل الكاملة للواقعة #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/L089UTE0Giقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 1, 2023
وكشف بطل الواقعة خلال تصريحات له مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية، تفاصيل الحادث، قائلًا: إن الأمطار على جازان زادت منذ عدة أيام وجرت سيول غزيرة، وفي أثناء سيره لاحظ تجمع بعض الأشخاص بالقرب من وادٍ وسيارة يجرفها السيل.
وعن شجاعته، أضاف: أنه لم يتحمل أن يرى أحدًا يستغيث ولا يلبي نداءه وحاول ونجح في إنقاذهما باستخدام شيول من وسط السيل الذي كان يحاصرهما.