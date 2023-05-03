Icon

مكاسب خيالية تتنافس عليها الشركات في الفضاء Icon 8 مطربين يحييون حفل روائع الموجي غدًا في البوليفارد Icon الشباب الأكثر تسجيلًا للأهداف بالشوط الأول Icon الذهب قد يرتفع لمستويات قياسية بسبب أزمة الديون الأمريكية Icon نظام نور يتيح التسجيل لرياض الأطفال غرة ذو القعدة Icon الوحدة لا يعرف الخسارة أمام ضمك Icon فطيس بقنة: أعيش سعادة لا مثيل لها بجوار أمي وخدمتها Icon ألماني يُدير مباراة التعاون والاتحاد Icon أمين عام مجلس التعاون يدين اقتحام الملحقية الثقافية السعودية بالخرطوم Icon ‎ضبط 53 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بلغ حجم اقتصاده 469 مليار دولار

مكاسب خيالية تتنافس عليها الشركات في الفضاء

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٣ مساءً
مكاسب خيالية تتنافس عليها الشركات في الفضاء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

من المتوقع أن يكون عام 2023 واحداً من أكثر الأعوام إثارة في تاريخ اقتصاد الفضاء، وذلك مع توجه المزيد من الشركات والمستثمرين، نحو ضخ الأموال في المشاريع المرتبطة بهذا القطاع الذي اكتسب أهمية استراتيجية، وذلك منذ بداية المهمات الفضائية في منتصف القرن الماضي، وصولاً إلى يومنا هذا.

178 مهمة فضائية في 2022

وقد ساهم التطور التكنولوجي المتسارع الذي شهده العالم في السنوات العشر الأخيرة، في تنمية الاستثمارات المرتبطة بـ اقتصاد الفضاء، وذلك بدفع من إنفاق الشركات الخاصة، ففي الوقت الذي كانت فيه الاستثمارات في هذا القطاع، تقتصر سابقاً على المبادرات الحكومية في العالم، أظهرت أحدث البيانات أن عام 2022 شهد 178 مهمة فضائية، منها 90 مهمة أجراها القطاع الخاص، حيث سيطرت شركة سبيس إكس المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك على الحصة الأكبر من مهمات القطاع الخاص عبر قيامها بـ 61 مهمة فضائية خلال 2022.

قد يهمّك أيضاً
البنك السعودي البريطاني يعلن عن وظائف بعدة مدن

البنك السعودي البريطاني يعلن عن وظائف بعدة مدن

باكستاني في قبضة الأمن لترويج الشبو بجدة

باكستاني في قبضة الأمن لترويج الشبو بجدة

مكاسب خيالية تتنافس عليها الشركات في الفضاء

قيمة اقتصاد الفضاء

وبحسب توقعات بنك أوف أميركا فإن صناعة الفضاء ستحقق نمواً، يفوق 1.4 تريليون دولار بحلول عام 2030، في حين رأت منظمة Space Foundation الأميركية، أن حجم اقتصاد الفضاء بلغ 469 مليار دولار في بداية 2022، مسجلاً أسرع نمو منذ عام 2014، حيث تعود أغلبية النشاط الاستثماري في صناعة الفضاء، إلى الإنفاق التجاري المدني والإنفاق العسكري والإنفاق الحكومي.

ويمتلئ الغلاف الجوي للأرض بأكثر من 11 ألف جسم تم إطلاقه منذ بدء غزو البشر للعالم الخارجي، حيث تهيمن الولايات المتحدة الأميركية على استثمارات الفضاء، بامتلاكها لأكثر من 50% من هذه الأجسام، أي ما يزيد على 5500 جسم، لتحل بعدها روسيا بـ 3600 جسم، ثم الصين بـ 731 فبريطانيا بـ 515 واليابان بـ 300 جسم.

وتتوزع الأجسام التي تم إرسالها إلى الفضاء بين الأقمار الاصطناعية والمركبات الفضائية المأهولة وغير المأهولة، وأدوات الاتصال ومعدات الرحلات الفضائية، وقد ساعدت شركة سبيس إكس الولايات المتحدة، في مهمة تثبيت هيمنتها على الفضاء.

86 دولة تسعى للفضاء

ورغم أن أكثر من 86 دولة في العالم تسعى للوصول إلى الفضاء، فإنه حتى عام 2022 كانت هناك نحو 11 دولة فقط قادرة على إرسال أجسام إلى الفضاء، باستخدام مركباتها الخاصة وعلى رأسها أميركا وروسيا والصين، في حين أن على بقية الدول، استخدام مركبات الإطلاق التي أنتجتها تلك الدول الإحدى عشرة، كما تسيطر الدول المذكورة على أبرز المواقع الرئيسية التي ترسل الأقمار الاصطناعية والمركبات والأجسام الأخرى إلى الفضاء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موعد مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون والقنوات الناقلة
الرياضة

موعد مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون والقنوات الناقلة

الرياضة
فوز صعب لـ ليفربول ضد نوتينغهام فورست
الرياضة

فوز صعب لـ ليفربول ضد نوتينغهام فورست

الرياضة
حكم قضائي يبعد مرتضى منصور عن رئاسة الزمالك
الرياضة

حكم قضائي يبعد مرتضى منصور عن رئاسة...

الرياضة
لقطات لتجمد المياه في بللسمر بعسير
السعودية اليوم

لقطات لتجمد المياه في بللسمر بعسير

السعودية اليوم
16 مستشفى في السودان خارج الخدمة
العالم

16 مستشفى في السودان خارج الخدمة

العالم
وظائف شاغرة لدى شركة نوماك
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة نوماك

وظائف
استمرار أمطار الباحة وجازان حتى الـ 8 مساءً
السعودية اليوم

استمرار أمطار الباحة وجازان حتى الـ 8...

السعودية اليوم
مآثر الملك المؤسس حديث الرواة في “موسم رمضان”
السعودية اليوم

مآثر الملك المؤسس حديث الرواة في “موسم...

السعودية اليوم