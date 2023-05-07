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بالإضافة إلى الفشل الكلوي والهلوسة

مكافحة المخدرات: تعاطي الإمفيتامين يسبب السكتة القلبية والوفاة

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٤ مساءً
مكافحة المخدرات: تعاطي الإمفيتامين يسبب السكتة القلبية والوفاة
المواطن - فريق التحرير

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حذرت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، من تعاطي مادة الإمفيتامين المخدر، حيث تتسبب في العديد من الأضرار تؤدي إلى الوفاة.

أضرار الإمفيتامين

وقالت مكافحة المخدرات في إنفوجراف صادر عنها إن أضرار الإمفيتامين تتمثل في:

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  • السكتة القلبية والجلطة الدماغية والفشل الكلوي ومن ثم الموت.
  • الأوهام والهلوسة البصرية والسمعية.
  • زيادة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وزيادة التعرق.
  • شحوب الوجه والشفتين وتشنجات لاإرادية في الوجه.
  • العزلة والشك والعصبية والعنف.
  • ضعف الشهية وفقدان الوزن.

طرق الإبلاغ

ويمكن الإبلاغ عن تهريب وترويج المخدرات عبر الاتصال بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر رقم البلاغات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني 99[email protected]،

كما أهاب بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، مؤكدًا أن هذه البلاغات تعالج بسرية تامة.

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