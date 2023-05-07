غرفة مكة تبحث منتجات وخدمات منصة اعتماد الشباب يسجل شعار الأسد لدى الملكية الفكرية مكافحة المخدرات: تعاطي الإمفيتامين يسبب السكتة القلبية والوفاة تشكيل مباراة نيوكاسل وآرسنال أمير الرياض يرعى حفل تدشين برنامج آمن الأربعاء نعيم سليتي: الدوسري أفضل لاعب سعودي فيصل بن فرحان يشارك في الاجتماع الوزاري بشأن تطورات الأزمة السورية انقسام الجماهير بشأن رامون دياز إحباط تهريب 2.2 كجم من الكوكايين في الرياض وجدة والد المصور هاني الزهراني يسرد آخر لحظاته مع نجله قبل الحادث
حذرت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، من تعاطي مادة الإمفيتامين المخدر، حيث تتسبب في العديد من الأضرار تؤدي إلى الوفاة.
وقالت مكافحة المخدرات في إنفوجراف صادر عنها إن أضرار الإمفيتامين تتمثل في:
ويمكن الإبلاغ عن تهريب وترويج المخدرات عبر الاتصال بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر رقم البلاغات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني 99[email protected]،
كما أهاب بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، مؤكدًا أن هذه البلاغات تعالج بسرية تامة.