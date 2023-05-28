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أبها والباحة الأدنى حرارة بـ 17 مئوية

مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ 43 مئوية

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٨ صباحاً
مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ 43 مئوية
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد ، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة، حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ 43 مئوية، بينما سجلت أبها والباحة أدنى درجة حرارة بـ 17 مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم جاءت كالتالي: مكة المكرمة 43 مئوية، الدمام والصمان والأحساء وحفر الباطن والدهناء 42 مئوية، المدينة المنورة والرياض وجدة وبريدة والتنهات 41 مئوية، الدوادمي ووادي الدواسر ورفحاء والمجمعة 40 مئوية.

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الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى في بعض المدن، فجاءت كالتالي: أبها والباحة 17مئوية، طريف 19 مئوية، القريات 20 مئوية، الطائف 21 مئوية، تبوك وبيشة 22 مئوية، حائل 23 مئوية، عرعر والدوادمي 24مئوية، بريدة وسكاكا ونجران والمجمعة 25 مئوية.

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توقعات الطقس

وفي وقت سابق من اليوم ، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتمتد إلى مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم وحائل، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك والجوف، كذلك يتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك والجوف.

 

 

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