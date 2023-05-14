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طريف والقريات الادنى بـ 16 مئوية

مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ 44 مئوية

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٢ صباحاً
مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ 44 مئوية
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المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة، حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ44 مئوية، فيما سجلت طريف والقريات أدنى درجة حرارة بـ16 درجة مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم جاءت كالتالي: مكة المكرمة 44 مئوية، المدينة المنورة 43 مئوية، الخرج 42 مئوية، وادي الدواسر والأحساء 41 مئوية، الدمام وشرورة 40مئوية، الرياض وينبع 39 مئوية، العلا وحفر الباطن 38 مئوية.

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الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى في بعض المدن، فجاءت كالتالي: طريف والقريات 16 مئوية، أبها 17 مئوية، الباحة 18 مئوية، تبوك 19 مئوية، عرعر وسكاكا والطائف 20 مئوية، نجران 21 مئوية، حائل وبيشة 22 مئوية، بريدة والدوادمي والعلا والوجه 23 مئوية.

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توقعات الطقس

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا مع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة خاصة الشمالية منها, في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.

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