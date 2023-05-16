مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ 43 مئوية وأبها الأدنى

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة، حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ43 مئوية، فيما سجلت أبها والباحة أدنى درجة حرارة بـ17 درجة مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم جاءت كالتالي: مكة المكرمة 43 مئوية، شرورة 42 مئوية، المدينة المنورة ووادي الدواسر والخرج 41 مئوية، الأحساء 40 مئوية، بريدة والدوادمي والعلا 39 مئوية، الرياض وجازان ونجران والصمان وحفر الباطن وبيشة والدهناء 38 مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى في بعض المدن، فجاءت كالتالي: أبها والباحة 17 مئوية، طريف 18 مئوية، القريات 19 مئوية، عرعر وسكاكا والطائف 20 مئوية، تبوك والوجه 21 مئوية، حائل ورفحاء 22 مئوية، نجران 23 مئوية، الصمان والتنهات وحفر الباطن وبيشة وينبع والمجمعة 24 مئوبة، الدوادمي والعلا والدهناء 25 مئوية.

توقعات الطقس

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، الرياض والمنطقة الشرقية تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة.