Icon

وزير الطاقة: علينا أن نتحلى بالشجاعة وبنظرة مستقبلية لضمان أمن الطاقة Icon 30 يومًا متبقية على إغلاق التسجيل بخدمة النقل المدرسي Icon مكة المكرمة والأحساء الأعلى حرارة اليوم بـ 42 مئوية Icon إصدار أول رخصة عمل بمسمى الرواق السعودي Icon  وظائف شاغرة لدى مؤسسة مسك Icon 3 آلاف وظيفة يوفرها ملتقى التوظيف السياحي في الرياض Icon توقعات بـ أمطار متفاوتة الشدة وبرد على عدة مناطق Icon 388 مليون ريال أرباح “سينومي سنترز” في الربع الأول Icon انطلاق التمرين الأمني بين السعودية والبحرين “حارس” Icon 57 مليون ريال أرباح “سيرا” خلال الربع الأول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أبها والباحة الأدنى حرارة بـ 14 مئوية

مكة المكرمة والأحساء الأعلى حرارة اليوم بـ 42 مئوية

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٥ صباحاً
مكة المكرمة والأحساء الأعلى حرارة اليوم بـ 42 مئوية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة، حيث سجلت مكة المكرمة والأحساء أعلى درجة حرارة بـ 42 مئوية، بينما سجلت أبها والباحة أدنى درجة حرارة بـ 14 مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم جاءت كالتالي: مكة المكرمة والأحساء 42 مئوية، الصمان وحفر الباطن والخرج والدهناء 41 مئوية، المدينة المنورة والرياض والدمام وبريدة  40 مئوية، جازان والتنهات ورفحاء والمجمعة 39 مئوية.

قد يهمّك أيضاً
السعودية تتسلم رئاسة القمة العربية من الجزائر

السعودية تتسلم رئاسة القمة العربية من الجزائر

5 أشياء يجب فحصها في سيارتك بشكل دوري

5 أشياء يجب فحصها في سيارتك بشكل دوري

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى في بعض المدن، فجاءت كالتالي: أبها والباحة 14 مئوية، طريف والطائف والقريات 18 مئوية، بيشة 20 مئوية، تبوك 21 مئوية، عرعر وسكاكا 22 مئوية، بريدة وحائل ونجران والدوادمي والعلا 23 مئوية، الوجه 24 مئوية، التنهات وينبع ورفحاء والمجمعة والدهناء 25 مئوية.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مواطن اتخذ وكرًا لترويج الحشيش بالزلفي

ضبط مواطن اتخذ وكرًا لترويج الحشيش بالزلفي

فيصل بن فرحان ونظيره الجزائري يوقعان اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى

فيصل بن فرحان ونظيره الجزائري يوقعان اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، حائل، القصيم، تبوك ، الجوف والحدود الشمالية ولا يستبعد هطول أمطار متفرقة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عمران خان يستنجد بأنصاره: الشرطة تحاصر منزلي
العالم

عمران خان يستنجد بأنصاره: الشرطة تحاصر منزلي

العالم
تحذير لأهالي مكة والمدينة: عواصف وأمطار حتى المساء
السعودية اليوم

تحذير لأهالي مكة والمدينة: عواصف وأمطار حتى...

السعودية اليوم
واشنطن: قلقون من وجود فاغنر الروسية بالسودان
العالم

واشنطن: قلقون من وجود فاغنر الروسية بالسودان

العالم
أعلام الدول العربية ترفرف في سماء جدة
السعودية اليوم

أعلام الدول العربية ترفرف في سماء جدة

السعودية اليوم
وظائف شاغرة للجنسين في الرقيب التجارية
وظائف

وظائف شاغرة للجنسين في الرقيب التجارية

وظائف
لحظة دخول مسلح مولاً تجاريًا في تكساس وإصابة العشرات
العالم

لحظة دخول مسلح مولاً تجاريًا في تكساس...

العالم
فهد الرشيدي يُعيد اكتشاف نفسه
الرياضة

فهد الرشيدي يُعيد اكتشاف نفسه

الرياضة
أمطار وأتربة مثارة على نجران حتى الـ10 مساءً
السعودية اليوم

أمطار وأتربة مثارة على نجران حتى الـ10...

السعودية اليوم