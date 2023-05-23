مكة المكرمة والأحساء الأعلى حرارة اليوم بـ 42 مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة، حيث سجلت مكة المكرمة والأحساء أعلى درجة حرارة بـ 42 مئوية، بينما سجلت أبها والباحة أدنى درجة حرارة بـ 14 مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم جاءت كالتالي: مكة المكرمة والأحساء 42 مئوية، الصمان وحفر الباطن والخرج والدهناء 41 مئوية، المدينة المنورة والرياض والدمام وبريدة 40 مئوية، جازان والتنهات ورفحاء والمجمعة 39 مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى في بعض المدن، فجاءت كالتالي: أبها والباحة 14 مئوية، طريف والطائف والقريات 18 مئوية، بيشة 20 مئوية، تبوك 21 مئوية، عرعر وسكاكا 22 مئوية، بريدة وحائل ونجران والدوادمي والعلا 23 مئوية، الوجه 24 مئوية، التنهات وينبع ورفحاء والمجمعة والدهناء 25 مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، حائل، القصيم، تبوك ، الجوف والحدود الشمالية ولا يستبعد هطول أمطار متفرقة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.