وزير الطاقة: علينا أن نتحلى بالشجاعة وبنظرة مستقبلية لضمان أمن الطاقة 30 يومًا متبقية على إغلاق التسجيل بخدمة النقل المدرسي مكة المكرمة والأحساء الأعلى حرارة اليوم بـ 42 مئوية إصدار أول رخصة عمل بمسمى الرواق السعودي وظائف شاغرة لدى مؤسسة مسك 3 آلاف وظيفة يوفرها ملتقى التوظيف السياحي في الرياض توقعات بـ أمطار متفاوتة الشدة وبرد على عدة مناطق 388 مليون ريال أرباح “سينومي سنترز” في الربع الأول انطلاق التمرين الأمني بين السعودية والبحرين “حارس” 57 مليون ريال أرباح “سيرا” خلال الربع الأول
توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة، حيث سجلت مكة المكرمة والأحساء أعلى درجة حرارة بـ 42 مئوية، بينما سجلت أبها والباحة أدنى درجة حرارة بـ 14 مئوية.
وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم جاءت كالتالي: مكة المكرمة والأحساء 42 مئوية، الصمان وحفر الباطن والخرج والدهناء 41 مئوية، المدينة المنورة والرياض والدمام وبريدة 40 مئوية، جازان والتنهات ورفحاء والمجمعة 39 مئوية.
أما درجات الحرارة الصغرى في بعض المدن، فجاءت كالتالي: أبها والباحة 14 مئوية، طريف والطائف والقريات 18 مئوية، بيشة 20 مئوية، تبوك 21 مئوية، عرعر وسكاكا 22 مئوية، بريدة وحائل ونجران والدوادمي والعلا 23 مئوية، الوجه 24 مئوية، التنهات وينبع ورفحاء والمجمعة والدهناء 25 مئوية.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، حائل، القصيم، تبوك ، الجوف والحدود الشمالية ولا يستبعد هطول أمطار متفرقة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.