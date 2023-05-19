مكة المكرمة وحفر الباطن الأعلى حرارة اليوم بـ 43 مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة، حيث سجلت مكة المكرمة وحفر الباطن أعلى درجة حرارة بـ43 مئوية، فيما سجلت القريات أدنى درجة حرارة بـ 15درجة مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم جاءت كالتالي: مكة المكرمة وحفر الباطن 43 مئوية، رفحاء 41 مئوية، بريدة وشرورة 40 مئوية، المدينة المنورة والصمان ووادي الدواسر والأحساء والخرج والدهناء 39 مئوية، الرياض والدمام وجازان 38 مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى في بعض المدن، فجاءت كالتالي: القريات 15 مئوية، أبها 17 مئوية، طريف والباحة 18 مئوية، تبوك 19 مئوية، عرعر وبيشة 22 مئوية، حائل وسكاكا وجازان ونجران والوجه 23 مئوية، ينبع والعلا 24 مئوية، المدينة المنورة والدوادمي ورفحاء 25 مئوية، بريدة والصمان وشرورة وحفر الباطن والمجمعة 27 مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة, في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل والحدود الشمالية.