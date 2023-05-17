مكة المكرمة ووادي الدواسر الأعلى حرارة اليوم بـ 43 مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة، حيث سجلت مكة المكرمة ووادي الدواسر أعلى درجة حرارة بـ43 مئوية، فيما سجلت طريف وأبها والباحة أدنى درجة حرارة بـ18 درجة مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم جاءت كالتالي: مكة المكرمة ووادي الدواسر 43 مئوية، شرورة والخرج 42 مئوية، والأحساء 41 مئوية، المدينة المنورة وبريدة والدوادمي والصمان والتنهات والدهناء 40 مئوية، جدة وجازان والعلا وحفر الباطن 39 مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى في بعض المدن، فجاءت كالتالي: الباحة وأبها وطريف 18 مئوية، عرعر والقريات 19مئوية، الطائف 20 مئوية، سكاكا 21 مئوية، رفحاء 22 مئوية، حائل والصمان والوجه 23 مئوية، نجران وحفر الباطن وبيشة 24 مئوية.

توقعات الطقس

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على أجزاء من مناطق القصيم وحائل والرياض والمنطقة الشرقية تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة.