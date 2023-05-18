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مكة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 43 مئوية

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٥ صباحاً
مكة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 43 مئوية
المواطن - فريق التحرير

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أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن مدينة مكة سجلت أعلى درجة حرارة بـ43 مئوية، فيما سجلت المدينة المنورة ووادى الدواسر 40 درجة مئوية.

وأضاف المركز، في تغريدة عبر “تويتر”، أن أبها سجلت أدنى درجة حرارة اليوم بـ17 درجة مئوية، فيما سجلت الباحة 18 درجة مئوية، بينما سجلت طريف 20 درجة مئوية.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والشرقية.

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في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك،حائل,والحدود الشمالية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ببعض مدن المملكة:

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