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ضربة منحته 50 ألف دولار

ملاكم يسحق خصمه في 13 ثانية

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٩ مساءً
ملاكم يسحق خصمه في 13 ثانية
المواطن - فريق التحرير

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تمكن المقاتل الأمريكي بريان باتل من الحصول على مكافأة مالية بعد فوزه على مواطنه غابرييل غرين، في النزال الذي جمعهما مساء أمس السبت، ضمن بطولة ” UFC on ABC 4″، للفنون القتالية المختلطة “MMA”.

13 ثانية

وفي التفاصيل، احتاج بريان باتل لـ13 ثانية فقط لإسقاط مواطنه بالضربة القاضية على أرض حلبة النزال، الذي جرى بينهما في مدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية، في فئة الوزن المتوسط ما دون 77 كجم.

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وحصل باتل على جائزة إضافية “مكافأة” بقيمة 50 ألف دولار على الضربة القاضية المميزة التي أنهى بها المواجهة، علاوة على استحقاقاته من المشاركة في النزال.

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حقق بريان باتل (30 عامًا) انتصاره العاشر حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل هزيمتين.

في المقابل، مني غابرييل غرين (28 عامًا) بالهزيمة الخامسة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 11 انتصارًا.

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