ملك الأردن يصل جدة للمشاركة في القمة العربية

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وصل إلى جدة اليوم، جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، للمشاركة في القمة العربية 32، لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية.
وكان في استقبال جلالته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.
فيديو | وصول ملك الأردن إلى جدة للمشاركة في #قمة_جدة العربية الـ 32#الإخبارية pic.twitter.com/6LSMaR5cVd
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 19, 2023