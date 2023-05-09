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مع ارتفاع عدد الرحلات بنسبة 54%

مليونا مسافر على خطوط سار في الربع الأول من 2023

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٤ مساءً
مليونا مسافر على خطوط سار في الربع الأول من 2023
المواطن - واس

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أعلنت الخطوط الحديدية السعودية “سار” عن أبرز الأرقام التشغيلية والمنجزات التي حققتها خلال الربع الأول من عام 2023، حيث وصل عدد المسافرين على شبكات الخطوط الحديدية السعودية في الربع الأول من عام 2023 إلى 2,221,225 مسافرًا بنسبة زيادة بلغت 104% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

ارتفاع عدد الرحلات

ووفقاً للأرقام المعلن عنها، فقد ارتفع عدد رحلات قطارات الركاب بنسبة 54% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 8,036 رحلة عبر شبكات قطار الشرق وقطار الشمال وقطار الحرمين السريع.

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وأوضحت الشركة حجم المعادن والبضائع التي نقلت عبر شبكاتها خلال الربع الأول لعام 2023، حيث بلغت 5,830,000 طن ، ويمثل ذلك ارتفاعاً بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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وكانت جاهزية الشبكة بجميع خطوطها قد قاربت الـ 100% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

أداء متصاعد للشركة

وأوضح الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية الدكتور بشار بن خالد المالك أن الأداء المميز لـ”سار” “خلال الربع الأول من هذا العام هو استمرار للأداء المتصاعد سنويًا للشركة ويتم وفق الاستراتيجية المعتمدة لها لتقديم خدمة ترضي عملاءنا بمختلف القطاعات، سواءً على صعيد خدمات الركاب أو نقل البضائع والمعادن، والمتوافقة مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والتي نستهدف من خلالها إلى إضافة 8,000 كم إلى الخطوط الحديدية في المملكة لتصل إلى 13,500 كم بحلول عام 2030.

وأضاف: “أن “سار” تعمل على توقيع عددٍ من الاتفاقيات الهامة في الفترة القادمة مع عدد من الجهات في مناطق مختلفة، بهدف توسيع شريحة العملاء في قطاع الشحن لمختلف الصناعات، والتي سيكون من ضمنها بعض الصناعات التي ستستفيد من خدمات النقل عبر الخطوط الحديدية لأول مرة.

خدمات سار

وكانت “سار” قد شاركت خلال الربع الأول من العام الجاري في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة (إكسبو الحج) لاستعراض خدماتها المقدمة لضيوف الرحمن عبر قطاري الحرمين السريع والمشاعر المقدسة، وفي منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، والملتقى السعودي للسياحة لاستعراض خدماتها على صعيد القطاع السياحي.

كما وقّعت مجموعة من الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم خلال الربع الأول من 2023 مع عددٍ من الجهات والهيئات الحكومية مثل وزارة الثقافة والهيئة السعودية للسياحة والخطوط الجوية العربية السعودية، وشركات القطاع الخاص ومنها شركة الصافي دانون والراشد للأسمنت، بالإضافة إلى شركات عالمية مثل سيسكو وسي إم ايه – سي جي إم، وذلك بهدف نقل البضائع وإثراء تجربة المسافرين عبر الخطوط الحديدية وخدمة ضيوف الرحمن. كما حصلت على جائزة “الأثر على مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لعام 2022م” في مطلع العام الجاري، وحصلت على شهادة المعيار الدولي لإدارة خدمات تقنية المعلومات من المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس (الآيزو).

نجاح الخطة التشغيلية

وقد أعلنت “سار” في وقت سابق نجاح خطتها التشغيلية المعلنة لشهر رمضان 1444هـ، حيث بلغ عدد المسافرين على رحلات قطار الحرمين السريع أكثر من 818 ألف مسافر بعدد رحلات تجاوز الـ2,540 رحلةً، وبنسبة التزام بمواعيد وصول الرحلات تجاوزت 97%.

وكانت الخطوط الحديدية السعودية “سار” قد حلّت محل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بعد إلغائها عام 2021، وذلك بهدف تطوير القطاع ورفع كفاءته بشكل عام وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، مع فتح باب الاستثمار للمستثمرين المحليين والدوليين والإسهام في المحتوى المحلي بطرح فرص متعددة في قطاع الخطوط الحديدية ومستلزماتها.

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