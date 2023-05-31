ممر شرفي من لاعبي الهلال لتوديع عبدالله عطيف

حرص لاعبو الهلال على عمل ممر شرفي للاعب عبدالله عطيف حيث يخوض مباراة الرائد كآخر مباراة له في بطولة دوري روشن السعودي مع أزرق الرياض قبل الانتقال إلى الأهلي.

وكان عطيف انتقل إلى الأهلي كصفقة انتقال حر قادمًا من الهلال، حيث سينضم للراقي بعد نهاية مباراة الرائد مباشرة.