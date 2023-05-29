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يدعم شبكات الجيل الخامس 5G و4G

مميزيات عصرية لهاتف vivo Y36 الاقتصادي الجديد

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٤ صباحاً
مميزيات عصرية لهاتف vivo Y36 الاقتصادي الجديد
المواطن - فريق التحرير

أعلنت شركة فيفو، عن هاتفها الذكي الجديد vivo Y36، الذي يأتي من الفئة الاقتصادية وبمواصفات منافسة.

هاتف بطرازين

وبحسب الشركة، فقد جاء الهاتف بطرازين الأول يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ويقتصر دعم الآخر على شبكات الجيل الرابع 4G، بينما يأتي كل من الطرازين بمعالجين مختلفين.

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ويأتي الطراز الأول الداعم لشبكات الجيل الرابع بمعالج من شركة كوالكم سنابدراغون 680، بينما يحتوي طراز شبكات الجيل الخامس على معالج دايمنسيتي 6020 من شركة ميدياتك.

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ودعمت الشركة الصينية الطرازين بذاكرة للوصول العشوائي بحجم 8 جيجا بايت + 8 جيجا بايت افتراضية، بينما يقدم ذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 256 جيجا بايت مع إمكانية التوسعة حتى 1 تيرا بايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

استهلاك الطاقة

وجاء الهاتف بأداء جيد من حيث استهلاك الطاقة، حيث تقدم الشركة بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع بقوة 44 واط.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم (فنتتش أو إس 13) Funtouch OS 13 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 13 من شركة جوجل.

ويأتي الهاتف الجديد بشاشة من نوع LCD بمقاس 6.64 بوصة وبدقة 2,388×1,080 بكسل، ومعدل سطوع قدره 650 شمعة.

وقدمت الشركة هاتفها الجديد بكاميرا بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وتأتي الكاميرا الأخرى بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.4، أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.45.

تقنية البلوتوث

ووفق vivo يدعم الهاتف تقنية البلوتوث 5.1، ويأتي مع منفذ (يو إس بي-سي) USB-C، كما يدعم تقنية الاتصال قريب المدى NFC، وهو يأتي مع حساس لبصمات الأصابع في زر جانبي.

ووفرت الشركة الهاتف الجديد باللونين الأزرق والأسود، بسعر 225 دولارًا أمريكيًّا لطراز الجيل الرابع، بينما لم تكشف عن سعر طراز الجيل الخامس.

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