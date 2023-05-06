منافسة بين الاتحاد والنصر لخطف بطاقة التأهل لـ كأس العالم للأندية

يتنافس ناديا الاتحاد والنصر على الفوز ببطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية 2023 التي تُقام في ديسمبر المقبل في السعودية.

كأس العالم للأندية

وبعد خسارة الهلال للقب دوري أبطال آسيا، أصبحت الفرصة ذهبية للاتحاد والنصر ليخطف أحدهما البطاقة المؤهلة للمشاركة في مونديال الأندية بوصفه بطل دوري روشن موسم 2022/2023.

ويتواجد الاتحاد حاليًا في صدارة دوري روشن برصيد 59 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 56 نقطة.

امتيازات أخرى

كما أن بطل دوري روشن موسم 2022/2023 سيشارك في كأس السوبر السعودي خلال العام المقبل بوصفه بطل الدوري ضمن 4 أندية ستشارك، بجانب المشاركة في دوري أبطال آسيا نسخة 2024، وذلك وفقًا للائحة التي أعلنها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في وقت سابق.

وسيلعب النصر يوم الاثنين المقبل ضد نادي الخليج في الجولة الـ26 من دوري المحترفين، بينما يلعب الاتحاد ضد أبها في نفس اليوم وفي نفس الجولة.

وأصبح نادي أوراوا الياباني أول فريق ضمن مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم نسخة 2023 التي تُقام في ديسمبر المقبل في السعودية، حيث تقام خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر.

وعلى الرغم من أن الهلال لن يشارك في نسخة مونديال الأندية 2023 كبطل لقارة آسيا، لكنه سيشارك بصورة طبيعية في نسخة 2025، حيث سيتم وقتها تغيير نظام البطولة وسوف تشهد مشاركة 32 فريقًا أبرزهم ” الهلال السعودي، الأهلي المصري، تشيلسي الإنجليزي، بالميراس البرازيلي، مونتيري المكسيكي كونهم أبطالًا لقاراتهم في عام 2021.