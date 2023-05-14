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قبل 4 جولات على نهاية الموسم

منافسة قوية على لقب هداف دوري روشن

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٤ مساءً
منافسة قوية على لقب هداف دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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واصل الثلاثي عبدالرزاق حمدالله، أوديون إيغالو، أندرسون تاليسكا تألقهم اللافت ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وسط صراع قوي على صدارة قائمة هدافي الموسم الحالي.

منافسة مشتعلة

واشتعلت المنافسة على صدارة هدافي دوري روشن السعودي قبل 4 جولات على نهاية المسابقة، حيث نجح المغربي عبدالرزاق حمدالله في تسجيل هدف لفريقه الاتحاد ضد أبها بالجولة الماضية، ليصل إلى 20 هدفًا هذا الموسم.

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وينفرد عبدالرزاق حمدالله بصدارة قائمة الهدافين، يليه مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، النيجيري أوديون إيغالو صاحب الـ18 هدفًا، ثم نجم فريق النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا برصيد 16 هدفًا.

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هداف دوري روشن السعودي
منافسة على لقب الهداف – المصدر @SPL_EN

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الصدارة بـ62 نقطة، ثم النصر برصيد 57 نقطة، يليه الشباب بـ53 نقطة، ثم الهلال بـ49 نقطة.

الاتحاد ضد أبها
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس بـ43 نقطة، ثم الفتح بـ39 نقطة، يليه الطائي في المركز السابع برصيد 34 نقطة، ثم ضمك بـ32 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتفاق، بالتساوي مع أبها.

ويقع الرائد في المركز الـ11 بـ29 نقطة، يليه الفيحاء برصيد 28 نقطة، ثم الوحدة بـ26 نقطة، يليه الخليج بـ24 نقطة، العدالة 21 نقطة، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ18 نقطة.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub

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