مناورة تكتيكية تجهز الهلال قبل مواجهة أوراوا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، اليوم الخميس، استعداداته لمباراته المرتقبة ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني.

الهلال يواصل الاستعداد

وبدأ مران الفريق الأول لكرة القدم اليوم؛ بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، وسط متابعة من رئيس مجلس إدارة النادي، فهد بن نافل.

وفرض دياز مناورة فنية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على كامل الملعب، قبل أن يشرح في المناورة عددًا من الجمل التكتيكية.

ويشتمل برنامج الفريق الأول لكرة القدم، يوم غد الجمعة، على اجتماع تنسيقي للمواجهة، والمؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة، قبل أن يخوض اللاعبون المران الأخير.

نهائي آسيا

ويستعد الزعيم لمواجهة أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم السبت المقبل، على ملعب “سايتاما 2002″، علمًا بأن لقاء الإياب الذي أُقيم في الرياض قد انتهى بالتعادل بنتيجة 1\1.

ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق الفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 1\1، من أجل التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية على التوالي، أو التعادل بالنتيجة ذاتها وحسم الفائز بركلات الترجيح.