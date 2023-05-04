Icon

توقعات بأمطار غزيرة ورياح على معظم المناطق بدءًا من الغد Icon الاتحاد الأكثر استحواذًا في الجولة الـ25 Icon بكاء رئيس البرازيل السابق بعد مداهمة الشرطة لمنزله Icon ريمونتادا الاتحاد في 2004 تحفز الهلال Icon وصول سفينة أمريكية على متنها 222 شخصًا إلى جدة Icon اشتباكات عنيفة بالخرطوم واتهامات متبادلة بين الجيش والدعم السريع Icon كاكو الأكثر صناعة للأهداف بعد الجولة الـ25 Icon اختبار بالأصابع يكشف إصابتك بسرطان الرئة Icon 6 مروجين للإمفيتامين والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن Icon رعايا الدول الشقيقة يشيدون بجهود السعودية الإنسانية خلال إجلائهم من السودان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
في نهائي دوري أبطال آسيا

مناورة تكتيكية تجهز الهلال قبل مواجهة أوراوا

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٢ مساءً
مناورة تكتيكية تجهز الهلال قبل مواجهة أوراوا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، اليوم الخميس، استعداداته لمباراته المرتقبة ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني.

الهلال يواصل الاستعداد

وبدأ مران الفريق الأول لكرة القدم اليوم؛ بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، وسط متابعة من رئيس مجلس إدارة النادي، فهد بن نافل.

قد يهمّك أيضاً
وفاة بندر بن متعب بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

وفاة بندر بن متعب بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

المركزي الأسترالي يفاجئ الأسواق برفع الفائدة

المركزي الأسترالي يفاجئ الأسواق برفع الفائدة

الهلال
جانب من المران – المصدر @Alhilal_FC

وفرض دياز مناورة فنية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على كامل الملعب، قبل أن يشرح في المناورة عددًا من الجمل التكتيكية.

ويشتمل برنامج الفريق الأول لكرة القدم، يوم غد الجمعة، على اجتماع تنسيقي للمواجهة، والمؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة، قبل أن يخوض اللاعبون المران الأخير.

الهلال
جانب من المران – المصدر @Alhilal_FC

نهائي آسيا

ويستعد الزعيم لمواجهة أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم السبت المقبل، على ملعب “سايتاما 2002″، علمًا بأن لقاء الإياب الذي أُقيم في الرياض قد انتهى بالتعادل بنتيجة 1\1.

ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق الفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 1\1، من أجل التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية على التوالي، أو التعادل بالنتيجة ذاتها وحسم الفائز بركلات الترجيح.

الهلال ضد أوراوا
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الخارجية الإيرانية: فتح بعثاتنا في الرياض قبل موسم الحج
السعودية اليوم

الخارجية الإيرانية: فتح بعثاتنا في الرياض قبل...

السعودية اليوم
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: هذه رسالتي لـ طالبان
السعودية اليوم

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: هذه رسالتي...

السعودية اليوم
بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين
السوق

بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحاً...

السوق
موعد أذان المغرب اليوم 27 رمضان بجميع المناطق
السعودية اليوم

موعد أذان المغرب اليوم 27 رمضان بجميع...

السعودية اليوم
النصر يستهدف الفوز السادس أمام الفيحاء
الرياضة

النصر يستهدف الفوز السادس أمام الفيحاء

الرياضة
محاكمة ترامب جاءت مخيبة للتوقعات
العالم

محاكمة ترامب جاءت مخيبة للتوقعات

العالم
فتح 5 بوابات رئيسية بالمسجد الحرام لدخول وخروج المصلين
السعودية اليوم

فتح 5 بوابات رئيسية بالمسجد الحرام لدخول...

السعودية اليوم
تحديات تيك توك مصيدة خبيثة لنهب أموال المتابعين
السعودية اليوم

تحديات تيك توك مصيدة خبيثة لنهب أموال...

السعودية اليوم