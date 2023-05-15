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سيقام في 22 مايو الجاري

منتدى المشاريع المستقبلية يستعرض 3000 مشروع بتريليون ريال

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٤ مساءً
منتدى المشاريع المستقبلية يستعرض 3000 مشروع بتريليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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عقدت الهيئة السعودية للمقاولين اليوم في الرياض، مؤتمرًا صحفيًا استعرضت فيه تفاصيل وتطورات النسخة الخامسة من منتدى المشاريع المستقبلية 2023، الذي سيعقد في الرياض خلال الفترة 22 – 23 مايو الجاري، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، حيث يعد منصة لاستعراض أكثر من 3000 مشروع بقيمة تريليون ريال.

وبهذه المناسبة، رفع رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس زكريا بن عبدالرحمن العبدالقادر، الشكر للقيادة الرشيدة على الدعم والتمكين الذي تحظى به الهيئة، والحرص على إشراك القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية الوطنية، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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تطورات اقتصادية

وأشار العبدالقادر إلى أن النسخة الحالية من المنتدى تتميز بمواكبتها لتطورات اقتصادية إيجابية في المملكة، وتأتي في وقت يحقق فيها الاقتصادي المحلي نتائج باهرة، بفضل الله ثم بفضل التقدم الذي تحرزه رؤية المملكة 2030، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2022م نموًا بنسبة (7.8%) مقارنةً بالعام السابق (2021م).

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وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، أن هذا العام تحديدًا يمثل منتصف رحلة الرؤية، والمتمثلة بمرور سبعة أعوام على إطلاقها، وقد بدأت بوادر التغير الشامل والتطور الهائل تظهر على أرض الواقع، وتنعكس على الاقتصاد، وفرص العمل، والمشاريع الكبيرة والصغيرة.

المشاريع العملاقة

وأشار المهندس العبدالقادر، إلى أن المشاريع العملاقة هي سمة رؤية السعودية 2030، وتتميز بتنوعها وشموليتها، وتركيزها على قطاعات اقتصادية إستراتيجية ستنعكس على النمو المستدام للاقتصاد السعودي على مدى العقود المقبلة، والإسهام في تنويع مصادر دخل الدولة، وهذا له ارتباط وثيق بقطاع المقاولات الذي يعد ركيزة أساسية في نمو وازدهار الاقتصاد، كما أن الاستدامة المالية ستسهم في إيجاد قطاع مقاولات متين، وقادر على تنفيذ المشاريع العملاقة بكفاءة وجودة عالية، ويكون عنصرًا فاعلًا في تعزيز المحتوى المحلي، وإيجاد مزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن.

تعزيز التكامل

من جانبه، أكد أمين عام الهيئة السعودية للمقاولين عبدالمجيد الرشودي أن المنتدى يهدف لتعزيز التكامل والتنسيق بين ملاك المشاريع والمقاولين والمصنعين والموردين من أصحاب المصلحة، لإبراز حجم الفرص والمشاريع وما يحتاجه مستقبل المملكة من قطاع المقاولات كونه الذراع التنفيذي لمشاريع رؤية السعودية 2030 الطموحة، والمحرك الأساسي للعديد من القطاعات المهمة.

وأشار الرشودي إلى أن منتدى المشاريع المستقبلية ومجمل المشاريع التي يتم استعراضها تتمحور حول تنفيذ رؤية السعودية 2030 التي تستدعي وجود قطاع مقاولات ناضج وقوي ومنظم ليعمل في جميع المجالات التي تشتمل على الإسكان ووسائل النقل والخدمات اللوجستية والتعليم والرعاية الصحية والسياحة والترفيه والضيافة والعقارات والطاقة والمرافق والتصنيع، كذلك من مستهدفات هذا المنتدى إيجاد بيئة مناسبة لالتقاء المقاولين بمختلف تخصصاتهم وفئاتهم بين بعضهم البعض لتبادل الخبرات ووجهات النظر واستشراف مستقبل القطاع لما فيه الخير للوطن الغالي. يذكر أن النسخة الخامسة من منتدى المشاريع المستقبلية تحظى بمشاريع أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة، وتشارك في رعايتها عدد من الشركات الوطنية الكبرى.

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