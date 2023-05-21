منتصف الليل موعد انطلاق رحلة السعودية نحو الفضاء

أعلنت قناة الإخبارية، انطلاق رحلة السعودية نحو الفضاء في منتصف الليل، مشيرة إلى أن الرحلة تستغرق قرابة 8 أيام.

يأتي ذلك في ظل إشادات دولية واسعة برحلة السعودية نحو الفضاء، حسبما ذكرت الإخبارية.

ووصل رائدا الفضاء السعوديان، علي القرني وريانة برناوي، إلى مكان انطلاق المركبة لمحطة الفضاء الدولية.

لحظات تاريخية

والتقى علي القرني وريانة برناوي، أهاليهما قبل الانتقال لمركبة الإطلاق، واستعد رائدا الفضاء للانطلاق في مهمة فضائية تاريخية.

أهداف الرحلة

والأسبوع الماضي أكد رائدا الفضاء جاهزيتَهما لتنفيذ أهداف الرحلة، وما تمثّله من أهمية تاريخية لشعب المملكة وقيادتها، حيث يُرتقب أن تدشن مرحلة جديدة للمملكة في مجال الفضاء، وتسهم في إلهام أجيال المستقبل.