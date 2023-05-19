منذ تأسيسها عام 1945.. القمم العربية تاريخ من القرارات والتحولات

شهدت القمم العربية منذ انطلاقها قبل عقود، تاريخاً حافلاً من القرارات والتحولات المصيرية في تاريخ الأمة العربية.

وتم حتى الآن، انعقاد 31 قمة عادية، حيث تأتي قمة جدة اليوم لتكون القمة العادية الـ 32 برئاسة المملكة، في ظل ظروف استثنائية تعيشها المنطقة العربية.

قمة الرياض الطارئة

وشهدت قمم الجامعة العربية منذ تأسيسها عام 1945 انعقاد 14 قمة طارئة، بدأت بقمة الرياض الطارئة عام 1976 لبحث وقف الاقتتال الأهلي في لبنان.

وفي عام 2019 وبدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز انطلقت قمة مكة لبحث أمن المنطقة.

وشهدت الجامعة العربية أيضاً انعقاد أربع قمم اقتصادية – تنموية، ففي عام 2013 تم انعقاد الدورة الـثالثة في الرياض وشهدت تعديل اتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية.

الرياض تحشد دولياً

كما شهدت الجامعة، انعقاد “11 قمة – عربية إقليمية ودولية”، منها 4 قمم عربية إفريقية، و4 قمم عربية لاتينية.

وفي عام 2015 استضافت الرياض الدورة الـرابعة لتعميق التعاون السياسي والاقتصادي.

وفي عام 2017 حشدت الرياض دولياً باستجابة 55 دولة لمناقشة مهددات الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.

وفي عام 2022 انطلقت “القمة العربية الصينية”، حيث قادت الرياض العرب في معادلة التوازنات الدولية بعيداً عن الاستقطابات.