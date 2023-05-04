منسوبو وزارة الدفاع ينقلون حقائب الرعايا تسهيلًا لمغادرتهم

وثقت الكاميرات لحظات إنسانية في مشاهد عمليات الإجلاء السعودي من السودان إلى جدة، من بينها ما يقوم به منسوبو وزارة الدفاع خلال استقبال رعايا الدول الشقيقة والصديقة لدى وصولهم أراضي المملكة.

وفي مشهد إنساني، بين مقطع فيديو، منسوبي وزارة الدفاع وهم ينقلون حقائب الرعايا، ويساعدون كبار السن تسهيلًا لمغادرتهم إلى مقر إقامتهم.

جهود متواصلة

ووصلت- قبل قليل- السفينة السعودية أمانة إلى قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة وعلى متنها 1762 شخصًا تم إجلاؤهم من السودان.

كما وصل اليوم أيضًا عبر سفينة جلالة الملك “الطائف” إلى مدينة جدة 208 أشخاص من رعايا الدول الشقيقة والصديقة.

الإجلاء السعودي

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة في عمليات إجلاء المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة.