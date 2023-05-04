منسوبو وزارة الدفاع ينقلون حقائب الرعايا تسهيلًا لمغادرتهم

تشكيل مباراة برايتون ضد مان يونايتد منظومة خدمية متكاملة لاستقبال قاصدي المسجد الحرام لأداء صلاة الجمعة غدًا لقطات إنسانية لجهود حرس الحدود المقدمة لرعايا الإجلاء القادمين من السودان صورة نادرة لحسني مبارك في ذكرى ميلاده الخطة الزمنية لتسجيل أكثر من 450 ألف طالب وطالبة مستجدين لقطات لبيضة متحجرة عمرها 20 عامًا مروجو المخدرات في السعودية بقبضة المكافحة لحظة وصول السفينة السعودية أمانة إلى جدة وعلى متنها 1762 شخصًا مباشرة حالة طبية لأحد الرعايا القادمين من السودان عبر سفينة أمانة تقنية ذكية جديدة ترصد الطيور المصابة بالإنفلونزا
وثقت الكاميرات لحظات إنسانية في مشاهد عمليات الإجلاء السعودي من السودان إلى جدة، من بينها ما يقوم به منسوبو وزارة الدفاع خلال استقبال رعايا الدول الشقيقة والصديقة لدى وصولهم أراضي المملكة.
فيديو | "الإنسانية في مشهد"..
منسوبو وزارة الدفاع يقومون بنقل حقائب الرعايا تسهيلا لمغادرتهم إلى مقرات إقامتهم#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/V3LmN10Oan
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 4, 2023
وفي مشهد إنساني، بين مقطع فيديو، منسوبي وزارة الدفاع وهم ينقلون حقائب الرعايا، ويساعدون كبار السن تسهيلًا لمغادرتهم إلى مقر إقامتهم.
ووصلت- قبل قليل- السفينة السعودية أمانة إلى قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة وعلى متنها 1762 شخصًا تم إجلاؤهم من السودان.
كما وصل اليوم أيضًا عبر سفينة جلالة الملك “الطائف” إلى مدينة جدة 208 أشخاص من رعايا الدول الشقيقة والصديقة.
يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة في عمليات إجلاء المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة.