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بادر برفع السيرة الذاتية

منصة أجير تبدأ استقبال طلبات وظائف الحج

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٤ مساءً
منصة أجير تبدأ استقبال طلبات وظائف الحج
المواطن - فريق التحرير

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دعت واجهة “أجير”، الراغبين بالعمل في موسم الحج لهذا العام 1444هـ داخل المشاعر المقدسة، بالمبادرة والإسراع في رفع سيرتهم الذاتية عبر المنصة.

وظائف متاحة

ونشرت منصة أجير عبر حسابها بموقع “تويتر”، مقطع فيديو تدعو فيه إلى المشاركة في موسم الحج، موضحة أبرز الوظائف المتاحة وهي مشرف حملة، مطوف، وحلاق.

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وعلقت بالقول “مشاركتك في موسم الحج هي قصة فخر بطلها أنت.. ابدأها الآن وبادر برفع سيرتك الذاتية عبر منصة أجير”.

رفع السيرة الذاتية

وفي وقت سابق، دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الراغبين بالعمل في موسم الحج لهذا العام 1444هـ داخل المشاعر المقدسة من السعوديين والمقيمين على رفع سيرهم الذاتية في “باب أجير”، الواجهة الجديدة لعرض الفرص الوظيفية المتاحة داخل المملكة، حيث تمكن الخدمة الأفراد من رفع سيرهم الذاتية والتقديم على فرص وظيفية مختلفة في قطاعات وشركات عديدة.

وتتيح الوزارة للمنشآت العاملة في موسم الحج إمكانية إصدار تصريح “أجير الحج” للعاملين لديها في المشاعر المقدسة وتوظيف السعوديين والوافدين بشكل مؤقت لتغطية احتياجهم من القوى العاملة خلال الموسم؛ حيث يتيح “باب أجير” التابع للمنصة للمنشآت المصرح لها بالعمل في موسم الحج، عرض فرص العمل الشاغرة لديها خلال الموسم عبر المنصة، كما تمكن المنصة الباحث عن العمل من استعراض تلك الفرص، والتقدم إلى فرص العمل المناسبة له.

 

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