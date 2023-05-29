منظر مهيب لسحابة تطوف على بحر جيزان

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وثق مقطع فيديو متداول، منظرًا مهيبًا لسحابة تغطي سماء البحر في جيزان، بالتزامن مع عاصفة غبار جدارية ورياح هابطة.
وأظهر الفيديو لقطات لسحابة هائلة مع رياح هابطة في بحر جيزان، مع حالة من التقلبات الجوية.
وكان مركز طقس العرب توقع في وقت سابق، استمرار تأثر القطاع الجنوبي الغربي من السعودية بالتقلبات الجوية خلال الساعات القادمة.
وأظهرت صور الأقمار الصناعية التابعة للمركز استمرار تأثر أجزاء من جازان وعسير والباحة بالسحب الركامية الرعدية التي تعمل على تساقط الأمطار بغزارة متفاوتة، مترافقة بزخات من البرد.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك تمتد إلى مناطق تبوك، حائل، الجوف والحدود الشمالية.
كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن)، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك، الجوف والمدينة المنورة.