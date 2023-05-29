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كانت الظروف غير مطابقة

منظمة أوروبية تشكك في انتخابات تركيا

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٢ مساءً
منظمة أوروبية تشكك في انتخابات تركيا
المواطن - فريق التحرير

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رفض مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في بيان مشترك، اعتبار الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية التي جرت أمس الأحد بأنها حرة ونزيهة.

وقالت رئيسة وفد الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا فرح كريمي: في الوضع الصعب الذي نحن فيه في تركيا، ولكن مع ارتفاع نسبة الإقبال وإدراك أنه كان أمام الناس خيار بين البدائل السياسية الحقيقية، سيكون من قصر النظر القول إن الانتخابات كانت حرة أو نزيهة.

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تغطية متحيزة

وأشارت إلى ضرورة مراعاة تعليقات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حول ما أسمته التغطية المتحيزة للانتخابات في وسائل الإعلام، وعدم وصول المعارضة إلى وسائل الإعلام.

ومن جانبه قال رئيس بعثة مراقبي الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا فرانك شوابي: من الصعب وصف عملية معقدة كالانتخابات بكلمة أو اثنتين، إذا سألت أولادي: عندما يلعب فريقا كرة قدم، وأحد هذين الفريقين يمتلك أحذية والآخر لا، فهل سيكون هذا عادلاً أم لا؟، لا أعرف، الأمر ليس سهلاً، كان علينا تقييم الكثير من الجوانب، ولا نريد اختزال هذا التقييم في كلمة أو كلمتين.

منظمة أوروبية تشكك في انتخابات تركيا

ظروف غير مطابقة

وأشار الى أن الجولة الثانية من التصويت جرت في ظروف لم تكن دائمًا مطابقة لشروط اجراء انتخابات ديمقراطية.

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار، مساء الأحد، فوز الرئيس رجب طيب أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بحصوله على أكثر من 52% من الأصوات.

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