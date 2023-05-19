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مناشدًا أطراف الصراع إعلاء المصلحة الوطنية

منظمة التعاون الإسلامي: نرحب بالمبادرة السعودية لحل أزمة السودان

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥١ مساءً
منظمة التعاون الإسلامي: نرحب بالمبادرة السعودية لحل أزمة السودان
المواطن - فريق التحرير

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أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه عن ترحيبه بالمبادرة السعودية الأمريكية لحل الأزمة في السودان.

وقف الصراع بالسودان

وأضاف حسين إبراهيم خلال كلمته بالقمة العربية بجدة، “لم ندخر جهدًا لوقف الصراع في السودان منذ اليوم الأول”، مناشدًا الأطراف السودانية إعلاء المصلحة الوطنية.

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وأكد دعم مبادرة السلام العربية لحل قضية فلسطين، مشددًا على حرصه على إزالة أسباب التوتر والصراعات في المنطقة.

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لغة الحوار

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أعرب عن أمله في أن تكون لغة الحوار هي الأساس، للحفاظ على وحدة السودان، وأمن شعبه ومقدراته.

وأضاف ولي العهد في كلمته بافتتاح القمة العربية بجدة اليوم الجمعة “إن المملكة العربية السعودية ترحب بتوقيع طرفي النزاع على إعلان جدة، للالتزام بحماية المدنيين وتسهيل العمل الإنساني، ونأمل التركيز خلال هذه المحادثات على وقف فعّال لإطلاق النار”.

وأشار إلى أن الوطن العربي يملك من المقومات الحضارية والثقافية، والموارد البشرية والطبيعية، ما يؤهله لتبوء مكانة متقدمة وقيادية، وتحقيق نهضة شاملة لدولنا وشعوبنا في جميع المجالات.

 

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