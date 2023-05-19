منظمة التعاون الإسلامي: نرحب بالمبادرة السعودية لحل أزمة السودان محمد بن سلمان يتوسط القادة المشاركين في قمة جدة سجل سلبي لـ كوزمين كونترا ضد الهلال الفتح الأكثر استحواذًا في الجولة الـ27 الجدعان: السعودية تسعى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالمنطقة الرئيس السوري: أشكر السعودية لتعزيز المصالحة في منطقتنا احتساب ضريبة القيمة المضافة على هامش ربح بيع السيارات المستعملة المؤهلة عرض غريب لانتقال كريستيانو رونالدو إلى البايرن ضمك يستهدف فوزًا غائبًا منذ 2021 سحب رعدية كثيفة مصحوبة بأمطار غزيرة على 3 مناطق
أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه عن ترحيبه بالمبادرة السعودية الأمريكية لحل الأزمة في السودان.
وأضاف حسين إبراهيم خلال كلمته بالقمة العربية بجدة، “لم ندخر جهدًا لوقف الصراع في السودان منذ اليوم الأول”، مناشدًا الأطراف السودانية إعلاء المصلحة الوطنية.
وأكد دعم مبادرة السلام العربية لحل قضية فلسطين، مشددًا على حرصه على إزالة أسباب التوتر والصراعات في المنطقة.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أعرب عن أمله في أن تكون لغة الحوار هي الأساس، للحفاظ على وحدة السودان، وأمن شعبه ومقدراته.
وأضاف ولي العهد في كلمته بافتتاح القمة العربية بجدة اليوم الجمعة “إن المملكة العربية السعودية ترحب بتوقيع طرفي النزاع على إعلان جدة، للالتزام بحماية المدنيين وتسهيل العمل الإنساني، ونأمل التركيز خلال هذه المحادثات على وقف فعّال لإطلاق النار”.
وأشار إلى أن الوطن العربي يملك من المقومات الحضارية والثقافية، والموارد البشرية والطبيعية، ما يؤهله لتبوء مكانة متقدمة وقيادية، وتحقيق نهضة شاملة لدولنا وشعوبنا في جميع المجالات.