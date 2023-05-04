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منها تكثيف عمليات التعقيم الدوري

منظومة خدمية متكاملة لاستقبال قاصدي المسجد الحرام لأداء صلاة الجمعة غدًا

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٥ مساءً
منظومة خدمية متكاملة لاستقبال قاصدي المسجد الحرام لأداء صلاة الجمعة غدًا
المواطن - واس

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أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تسخير جميع الإمكانات والطاقات البشرية والآلية بالمسجد الحرام؛ لتهيئة خدمات المسجد الحرام خلال صلاة الجمعة غداً، ومواصلة تنفيذ الخطط التشغيلية التطويرية لشهر رمضان المستمدة من الخبرات التراكمية لجميع الإدارات بالمسجد الحرام وساحاته.

5000 عربة كهربائية

وأفادت أن الاستعدادات تضمنت تجهيز (5000) عربة عادية وقرابة (3000) عربة كهربائية، وربطها عبر تطبيق “تنقل” وتشغيلها عبر خطط منهجية تتضمن تكثيف عمليات التعقيم الدوري والإشراف على تنظيم مهام دافعي العربات، إضافة لتوفير مراقبين على أبواب المسجد لاستقبال المصلين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم، وتنظيم عملية الدخول والخروج.

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وبيَّنت أن التقنية الحديثة ووسائل الذكاء الاصطناعي تساند في تنفيذ الخطط التشغيلية، حيث يعمل (11) “روبورتاً” ذكياً للتعقيم، و(20) “بايوكير” للتعقيم بالبخار الجاف للهواء والأسطح بمساحة تقدر ب (1000) متر مربع في كل ساعة، كذلك (20) جهازَ تعقيم ضبابياً لتعقيم الأسقف والأعمدة، و(600) جهاز آلي لتعقيم الأيدي.

جهود متواصلة

وأوضحت الرئاسة، أنها تضاعف جهودها لتوجيه المصلين إلى المصليات المخصصة لهم عبر موظفين مؤهلين بتنظيم الساحات والممرات من كل ما يخل براحة الزوار والمصلين وفق الحالة التشغيلية على مدار الساعة، كما يقوم (200) مشرف بمراقبة الأعمال الميدانية على (4000) عامل وعاملة، بغسل المسجد الحرام (10) مرات يومياً، وتهيئة (7000) عبوة ماء زمزم، و(800) عامل لتوزيع الماء المبارك على المصلين في أرجاء المسجد الحرام، فيما وُزعت (4500) حافظة ماء زمزم في أرجاء المسجد الحرام، يستهلك من خلالها حوالي (500) ألف لتر.

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