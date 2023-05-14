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تم فرض عقوبة على انتهاك الحظر

منع الناخبين الأتراك من استخدام الجوالات والكاميرات أثناء التصويت

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٥ مساءً
منع الناخبين الأتراك من استخدام الجوالات والكاميرات أثناء التصويت
المواطن - فريق التحرير

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أفادت صحيفة Hürriyet بمنع الناخبين الأتراك الذين يصوتون اليوم الأحد في الانتخابات العامة التركية من الدخول إلى صناديق الاقتراع للتصويت بجوالات أو كاميرات.

عقوبة انتهاك الحظر

وكتبت الصحيفة: سيتم التوضيح للناخب أنه ممنوع دخول غرفة الاقتراع المغلقة بأجهزة تسجيل الصور أو الاتصالات مثل الهواتف المحمولة وكاميرات الصور والفيديو، وأن انتهاك هذا الحظر يقضي بغرامة مالية، وإذا كانت هذه الأجهزة موجودة لدى الناخب، يجب تركها واستعادتها بعد انتهاء عملية التصويت.

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وتابعت: لا يجوز للناخب وضع أي شيء في المغلف غير بطاقات الاقتراع، وإلا فيصبح صوته باطلًا، وأنه بعد منح بطاقات الاقتراع للناخب لا يمكن منحه بطاقة اقتراع جديدة عن طريق الخطأ أو لأي سبب آخر، كما سيتم وضع بطاقات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نفس المغلف.

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منع الناخبين الأتراك من استخدام الجوالات والكاميرات أثناء التصويت

وأشارت الصحيفة إلى أن سيكون من الصعب على الناخبين الذين لا يعرفون القراءة والكتابة الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، إذ لا يستطيع أحد مساعدتهم إلا رئيس اللجنة الانتخابية.

وأوضحت: لا يجوز لأحد إلا الناخب نفسه دخول غرفة الاقتراع، لن يساعد أحد أثناء التصويت، يصوت الناخب بشكل مستقل، وإذا سأل ناخب أمي، فيشير رئيس مركز الاقتراع إلى العلامات الموجودة في بطاقة الاقتراع التي تنتمي إلى أي حزب سياسي أو مرشح مستقل.

الانتخابات الرئاسية التركية

ويُذكر  أن صناديق الاقتراع في تركيا فتحت أبوابها، اليوم الأحد، لأكثر من 60 مليون ناخب تركي لاختيار رئيس جديد وأعضاء البرلمان الجدد.

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