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ساهم في فوز الوحدة ضد الشباب

منير المحمدي يخطف الأنظار بدوري روشن

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٦ مساءً
منير المحمدي يخطف الأنظار بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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ظهر حارس المرمى المغربي منير المحمدي بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

تألق منير المحمدي

وتألق منير المحمدي بشكل لافت خلال مباراة الشباب ضد الوحدة بالأمس، وتصدى لأكثر من فرصة خطيرة، ليلعب دورًا بارزًا في فوز فريقه.

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منير المحمدي
المحمدي في مباراة الشباب – المصدر spl

وخاض منير المحمدي 20 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، واستقبل 23 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه 5 مرات، وقام بـ58 تصديًا بينهم 44 تصديًا من داخل منطقة الجزاء.

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ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن نسبة نجاح تصديات منير المحمدي بلغت 72%، بمعدل 2.9 تصديًا لكل مباراة، وبلغت نسبة الخروج الموفق 100%.

منير المحمدي
المحمدي – المصدر spl

فوز الوحدة ضد الشباب

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ضيفًا على الشباب بالأمس على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، ونجح فرسان مكة في تحقيق الفوز بهدف دون رد.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، بعد تجمد رصيده عند 53 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر الوصيف، فيما وصل رصيد فرسان مكة إلى 29 نقطة في المركز الـ13.

الشباب ضد الوحدة
جانب من المباراة – المصدر spl

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