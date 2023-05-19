منير المحمدي يخطف الأنظار بدوري روشن

ظهر حارس المرمى المغربي منير المحمدي بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

تألق منير المحمدي

وتألق منير المحمدي بشكل لافت خلال مباراة الشباب ضد الوحدة بالأمس، وتصدى لأكثر من فرصة خطيرة، ليلعب دورًا بارزًا في فوز فريقه.

وخاض منير المحمدي 20 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، واستقبل 23 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه 5 مرات، وقام بـ58 تصديًا بينهم 44 تصديًا من داخل منطقة الجزاء.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن نسبة نجاح تصديات منير المحمدي بلغت 72%، بمعدل 2.9 تصديًا لكل مباراة، وبلغت نسبة الخروج الموفق 100%.

فوز الوحدة ضد الشباب

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ضيفًا على الشباب بالأمس على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، ونجح فرسان مكة في تحقيق الفوز بهدف دون رد.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، بعد تجمد رصيده عند 53 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر الوصيف، فيما وصل رصيد فرسان مكة إلى 29 نقطة في المركز الـ13.