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مقياس اقتصادي مهم ومؤشر قوي

من بينهم قوى عظمى..الدول الأكثر استدانة حول العالم

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠١ مساءً
من بينهم قوى عظمى..الدول الأكثر استدانة حول العالم
المواطن - فريق التحرير

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كشفت قائمة حديثة لعام 2023، الدول الأكثر استدانة حول العالم لتبين الأرقام مفاجأة غير متوقعة بشأن ديون بعض الدول، بالإضافة إلى أن القائمة تشمل عدة دول عربية في مقدمتها السودان.

الدين العام

وتحاول العديد من دول العالم تحقيق النمو الاقتصادي وتحويل مسار الانكماش إلى النمو، وفي بعض الأحيان يتم تمويل الأنشطة الاقتصادية عن طريق الاستدانة والاقتراض.

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وفي أغلب الأوقات تكون الاستدانة عبر طرح الحكومات لسندات من أجل سد الفجوة في الموازنة والنتيجة تكون تكبد الدول لديون.

قائمة الدول الأكثر استدانة

وتعتبر نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مقياسًا اقتصاديًا مهمًا يستخدم عادة لتحديد استقرار وصحة اقتصاد الدولة، ويقيم عادة هذا المؤشر مع مؤشرات أخرى مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ونمو الاقتصاد.

وفيما يلي قائمة تتضمن قائمة الدول ذات أعلى الديون بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي للعام 2023، بحسب بيانات موقع (worldpopulationreview):

– فنزويلا: 350%

– اليابان: 266%

– السودان: 259%

– اليونان: 206%

– لبنان: 172%

– جمهورية كابو فيردي: 157%

– إيطاليا: 156%

– ليبيا: 155%

– البرتغال: 134%

– سنغافورة: 131%

– البحرين: 128%

– الولايات المتحدة: 128%

ديون الولايات المتحدة

واللافت أن القائمة تضمن الولايات المتحدة، التي تتفاخر بأقوى اقتصاد في العالم، علمًا بأنها تنفق أكثر مما تكسب. وتبلغ ديون الولايات المتحدة الآن رقمًا فلكيًا يبلغ قرابة 32 تريليون دولار.

ويحذر خبراء الاقتصاد من الاستثمار في ديون الخزانة الأمريكية، كما يدعون للابتعاد عن الدولار في التجارة الدولية والاحتياطيات في ظل الديون الهائلة غير المدعومة.

 

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