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بعد ساعات من عملية تحريره

من هو أبو سلة مختطف المواطن السعودي في لبنان؟

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٧ مساءً
من هو أبو سلة مختطف المواطن السعودي في لبنان؟
المواطن - فريق التحرير

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كشفت شبكة MTV اللبنانية، اسم الشخص المسؤول عن اختطاف السعودي مشاري المطيري في بيروت، بعد ساعات من نجاح عملية تحريره.

وبحسب سكاي نيوز، فإن مخابرات الجيش اللبناني تمكنت، اليوم الثلاثاء، من تحرير المختطف السعودي الموظف في الخطوط الجوية السعودية في بيروت، وأوضحت المصادر أن وحدة من مخابرات الجيش اللبناني حررت المختطف السعودي مشاري المطيري وأوقفت عددًا من الخاطفين.

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وفقًا لـ إم تي في، فإن المجموعة التي خطفت المواطن السعودي يترأسها تاجر المخدرات المعروف بـ أبو سلة وهي مؤلفة من 7 أشخاص.

الكشف عن معلومات حول أبو سلة مختطف المواطن السعودي

من هو أبو سلة؟

  • المجموعة تتبع تاجر المخدرات علي منذر زعيتر المعروف بـ أبو سلة؛ نظرًا لبيعه المخدرات لزبائنه عبر سلة ينزلها من شرفة منزله في الفنار.
  • انتقل من الفنار إلى حي آل زعيتر في الشراونة منذ سنوات.
  • يعد من أكبر تجار المخدرات في لبنان ومن أخطر المطلوبين.
  • تعرض لما يزيد عن 10 عمليات دهم من قبل الجيش خلال السنوات الأخيرة.
  • تمكن من الفرار منها كلها بعد الاشتباك مع القوة المداهمة.
  • عملية تحرير المختطف السعودي تمت في منطقة بعلبك، وهي منطقة مترعة بتجار المخدرات ونفوذ حزب الله، لكن أيضًا هناك عائلات مسلحة تضررت بالتضييق عليها في تجارة المخدرات، وخاصة اصطياد عميلها في جنوب سوريا.

مطالب المختطفين

وكان الخاطفون طلبوا فدية قدرها 400 ألف دولار مقابل الإفراج عن السعودي المختطف، وجاء طلب الفدية عبر رسالة هاتفية صدرت من الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث مقر حزب الله.

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