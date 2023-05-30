من هو أبو سلة مختطف المواطن السعودي في لبنان؟

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كشفت شبكة MTV اللبنانية، اسم الشخص المسؤول عن اختطاف السعودي مشاري المطيري في بيروت، بعد ساعات من نجاح عملية تحريره.
وبحسب سكاي نيوز، فإن مخابرات الجيش اللبناني تمكنت، اليوم الثلاثاء، من تحرير المختطف السعودي الموظف في الخطوط الجوية السعودية في بيروت، وأوضحت المصادر أن وحدة من مخابرات الجيش اللبناني حررت المختطف السعودي مشاري المطيري وأوقفت عددًا من الخاطفين.
وفقًا لـ إم تي في، فإن المجموعة التي خطفت المواطن السعودي يترأسها تاجر المخدرات المعروف بـ أبو سلة وهي مؤلفة من 7 أشخاص.
وكان الخاطفون طلبوا فدية قدرها 400 ألف دولار مقابل الإفراج عن السعودي المختطف، وجاء طلب الفدية عبر رسالة هاتفية صدرت من الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث مقر حزب الله.