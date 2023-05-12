Icon

فنانون ينعون عبدالكريم عبدالقادر: فقدنا رمزًا من رموز الأغنية الخليجية Icon ولي العهد يُتوج الهلال بلقب كأس الملك Icon وظائف شاغرة في شركة إريكسون Icon الهلال بطلًا لـ كأس الملك Icon وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية Icon وظائف شاغرة لدى شركة أرامكس Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع Icon ترميم ملاعب وواجهات مدارس للطفولة بالرياض Icon الصوت الجريح عبدالكريم عبدالقادر في ذمة الله Icon لحظة العثور على طفل تاه بغابة ليومين بميشيغان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
لحماية الغطاء النباتي والحياة الفطرية

مهلة أسبوعين لملاك الحيوانات السائبة لإخراجهم من محمية الملك سلمان

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٧ مساءً
مهلة أسبوعين لملاك الحيوانات السائبة لإخراجهم من محمية الملك سلمان
أستمع للمقال بالصوت

المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تسعى هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية لبذل الجهود ونشر الوعي لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها المحميات الملكية ومن أهمها الحفاظ على الغطاء النباتي الذي من خلاله نحصل على هواء نقي ويساعد على تقليل درجات الحرارة وتكوين مصدات طبيعية للرياح والعواصف الترابية عن طريق تكاثر الأشجار وأيضا جعل النبات ملاذاً وموائل للحياة الفطرية، ومن الأهداف أيضا حماية الحياة الفطرية التي تساعد على التوازن البيئي والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وحماية التنوع البيولوجي للمنطقة.

أخطار الماشية السائبة

ومن هذا المنطلق تشدد الهيئة على أهمية الحد من أخطار الماشية السائبة داخل المناطق ذات الحساسية البيئية العالية وزيادة خطرها على التوازن البيئي بشكل عام وإخلالها بالغطاء النباتي من خلال الرعي الجائر والتأثير على التنوع النباتي ووفرته الذي ينعكس سلبياً على النظام البيئي.

قد يهمّك أيضاً
54 قناة تنقل نهائي كأس الملك

54 قناة تنقل نهائي كأس الملك

استمرار أمطار الباحة ونجران حتى المساء

استمرار أمطار الباحة ونجران حتى المساء

وعليه حرصت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية إعطاء ملاك الحيوانات السائبة من الإبل وغيرها والتي تنتشر في منطقة حرة الحرة مهلة لمدة أسبوعين من نشر هذا الإعلان لإخراجها واستلامها بشكل رسمي عن طريق إصدار تصريح دخول من مركز الهيئة (كتيف الخور) بحرة الحرة حيث إن الهيئة ووزارة البيئة والمياه والزراعة والقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة ستقوم بتطبيق النظام بشكل كامل بعد انتهاء المهلة المحددة.

قد يهمّك أيضاً
انفجارات جديدة تهز القرم

انفجارات جديدة تهز القرم

تعادل النصر والخليج بالشوط الأول

تعادل النصر والخليج بالشوط الأول

حماية الحيوانات

وقد عالجت الأنظمة والقوانين العديد من أخطار الماشية السائبة ومنها نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٦٤ وتاريخ ١٠/٨/١٤٤٢هـ، حيث نصت الفقرة (٩) من المادة (١٤) على ما يلي:

تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة التحفظ على الثروة الحيوانية المهملة أو السائبة أو المعرضة للإيذاء أو الخطر والتصرف فيها وفقا للإجراءات النظامية.

كما نص نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون والموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/ ٤٤ وتاريخ ٢٦/٧/١٤٣٤هـ، في المادة (٩) على حضر ترك الحيوانات في غير المكان المخصص لها أو تركها مهملة، ويحق للجهة المختصة التصرف في الحيوانات المهملة أو السائبة، حيث نصت المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام الرفق على ما يلي:

إذا ثبت أن الحيوانات تتعرض للإهمال فيتم تقديم النصح والمشورة لصاحب الحيوان لتصحيح الوضع، في حال تكرار الإهمال من قبل صاحب الحيوان تتم مصادرة الحيوان وفقا للإجراءات التالية:

حماية الحيوان من الأذى وحجزها في مكان صحي وتأمين متطلبات الرفق بها، ويتحمل صاحب الحيوان تكاليف النقل والرعاية الصحية والبيطرية طوال فترة التحفظ، إضافة إلى التحفظ على الحيوانات ومصادرتها والتصرف بها بالبيع أو وهبها لملاك آخرين أو التخلص منها بطرق رحيمة في حال عدم ظهور ملاكها أو التعرف عليها خلال مده أقصاها (١٥) يوما.

تطبيق الأنظمة

وحول نطاق العمل وآلية تطبيق الأنظمة فقد تم تفصيله في (نظام البيئة 1441 هـ) مرسوم ملكي رقم (م/ 165) وتاريخ 1441/11/19هـ المادة السابعة والثلاثون على النحو التالي:

دون إخلال بما ورد في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، تتولى وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهة المختصة القيام بالآتي:

المراقبة الأمنية لتحقيق الالتزام البيئي، واتخاذ جميع التدابير الأمنية اللازمة لمنع ارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام، وضبط مخالفي أحكام النظام واللوائح وإحالتهم إلى الجهة المعنية؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة، وتقديم المساندة والدعم الأمني عند الطلب للمفتشين المشار إليهم في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، وذلك فيما يتصل بأعمال التفتيش وضبط المخالفات.

وتستشعر هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تعاون ملاك الإبل السائبة  وإستغلال فترة السماح لإخراج إبلهم قبل انقضاء المهله المحددة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدرب الأهلي المصري: مواجهة الرجاء صعبة
الرياضة

مدرب الأهلي المصري: مواجهة الرجاء صعبة

الرياضة
انتعاش مبيعات العطور في السعودية مع حلول عيد الفطر
السعودية اليوم

انتعاش مبيعات العطور في السعودية مع حلول...

السعودية اليوم
السديس: أكثر من نصف مليون زائر للمعارض الرمضانية بالمسجد الحرام
السعودية اليوم

السديس: أكثر من نصف مليون زائر للمعارض...

السعودية اليوم
طرح تذاكر ليلة روائع الموجي
السعودية اليوم

طرح تذاكر ليلة روائع الموجي

السعودية اليوم
54 قناة تنقل نهائي كأس الملك
الرياضة

54 قناة تنقل نهائي كأس الملك

الرياضة
السعودية تسجل أكثر عمليات إجلاء ناجحة عالميًّا
السعودية اليوم

السعودية تسجل أكثر عمليات إجلاء ناجحة عالميًّا

السعودية اليوم
السعودية ترفع صادراتها من التمور إلى 1.280 مليار ريال
السعودية اليوم

السعودية ترفع صادراتها من التمور إلى 1.280...

السعودية اليوم
أردوغان: تركيا كانت حزينة خلال شهر رمضان
العالم

أردوغان: تركيا كانت حزينة خلال شهر رمضان

العالم