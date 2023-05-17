مهندس يسرق سر مشروع سيارة آبل ويفر إلى الصين

اتهم المدعون مهندسًا سابقًا عمل في شركة آبل، بسرقة آلاف الملفات التي تحتوي على معلومات خاصة بالملكية الفكرية أثناء عمله سرًا لصالح شركة صينية لم تذكر اسمها.

6 تهم

وورد في لائحة اتهام، ويباو وانغ، 35 عامًا، 6 تهم تتعلق بالسرقة أو الشروع في سرقة الأسرار التجارية، علمًا بأن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها اتهام موظف سابق في شركة آبل بسرقة أسرار تقنية القيادة الذاتية لصالح الصين، وفقًا لما ذكره موقع BBC.

وزعمت وزارة العدل الأمريكية، أن وانغ سرق وثائق تحتوي على كود المصدر للبرامج والأجهزة الكامنة وراء أنظمة القيادة الذاتية التي كانت تعمل عليها شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.

وقالت وزارة العدل إن وانغ انضم إلى شركة آبل في مارس 2016 كعضو في الفريق الذي طور تقنية لأنظمة القيادة الذاتية، ووقع اتفاقية سرية حول المشروع، والتي كانت معروفة في ذلك الوقت لعدد قليل جدًا من الأشخاص داخل الشركة.

وجاء في لائحة الاتهام أن وانغ غادر شركة آبل في 16 أبريل 2018، وقال المدعون الأمريكيون إنه دون علم الشركة، قبل عرضًا قبل أكثر من 4 أشهر للعمل كمهندس في شركة أخرى لتطوير السيارات ذاتية القيادة.

لائحة الاتهام

وقال ممثلو الادعاء إن هذه الشركة، التي لم يذكر اسمها في لائحة الاتهام، يقع مقرها في الصين، وبدورها، فتشت سلطات إنفاذ القانون منزل وانغ في ماونتن فيو، كاليفورنيا، في يونيو 2018 أثناء وجوده هناك.

وأخبر السلطات أنه ليس لديه خطط لمغادرة الولايات المتحدة، وقالت وزارة العدل إنه اشترى في نفس اليوم تذكرة ذهاب فقط من سان فرانسيسكو إلى غوانغزو الصينية.

وأظهر تحليل للأجهزة التي تم الاستيلاء عليها أنه قام بتخزين كميات كبيرة من بيانات الشركة على تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة.

العقوبة المحتملة

وبحسب ما ورد، فإنه إذا تم تسليم الموظف وإدانته، فقد يواجه 10 سنوات في السجن لكل من التهم الست، كما تم اتهام اثنين آخرين من موظفي الشركة السابقين في قضايا مماثلة تتعلق بسرقة الأسرار التجارية.

وأقر شياولانج زانغ بالذنب العام الماضي في محكمة في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا. تم القبض عليه في 2018 أثناء محاولته ركوب طائرة متجهة إلى الصين، كما يواجه جيزونغ تشين، وهو موظف سابق في شركة آبل، اتهامات مماثلة.