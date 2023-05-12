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أطراف عربية ودولية دعت إلى وقف إطلاق النار

مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٩ صباحاً
مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس
المواطن - فريق التحرير

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اندلعت مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وعناصر بجيش الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز مخيم شعفاط شمال شرقي القدس.

من جانب آخر، وثق مقطع فيديو متداول، مجموعة من الفلسطينيين وهم يلقون مفرقعات نارية قرب الحاجز، فيما تمر السيارات بين وابل تلك المفرقعات.

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استمرار القصف

يأتي ذلك في ظل استمرار القصف بين الجانبين، حيث لا تزال رشقات من الصواريخ تُطلق من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، وصولًا إلى تل أبيب، مساء الخميس، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

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كما دوت صفارات الإنذار مجددًا في تل أبيب وعسقلان ومستوطنات غلاف غزة.

تصاعد العنف

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي قصف مقرين للعمليات، و4 راجمات صواريخ، وموقعين عسكريين، وموقعين لإطلاق قذائف هاون، تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في غزة.

كما أفادت مصادر طبية في غزة، بمقتل شخص وإصابة آخرين في استهداف غارات إسرائيلية لمجموعة من الفلسطينيين شمالي القطاع.

وفي وقت سابق الخميس، قُتل إسرائيلي بعد سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة بشكل مباشر على مبنى في مستوطنة رحوفوت قرب تل أبيب، حسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

دعوات لوقف إطلاق النار

على صعيد متصل، دعت أطراف عربية ودولية إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة، وذلك بعد 3 أيام من الغارات الجوية وإطلاق الصواريخ بين الجانبين.

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